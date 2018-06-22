صور.. سفينة شريان الحياة تنقذ عدد من المهاجرين على الشواطئ الليبية

كتب - بيشوى رمزى تصوير - رويترز

تحركت سفينة شريان الحياة لإنقاذ المهاجرين، على الشواطئ الليبية، وذلك لإنقاذ عدد من المهاجرين، الذين حاولوا إلى الفرار إلى إحدى الدول الأوروبية.

وقد شهدت ليبيا موجات كبيرة من الهجرة بسبب أحداث العنف التى شهدتها البلاد منذ بداية الانتفاضة التى أسقطت النظام الليبى السابق، فى عام 2011.



المهاجرين على متن سفينة شريان الحياة



سفينة شريان الحياة أمام سفينة تابعة لحرس الحدود الليبى



مهاجرين حاولوا الخروج من ليبيا للانتقال إلى أوروبا



سفينة شريان الحياة



شريان الحياة على البحر المتوسط



شريان الحياة



مهاجرون على أحد القوارب



قارب أثناء البحث فى مياه البحر المتوسط أمام سفينة شريان الحياة



سفينة شريان الحياة