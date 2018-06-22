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صور.. سفينة شريان الحياة تنقذ عدد من المهاجرين على الشواطئ الليبية

الجمعة، 22 يونيو 2018 11:57 ص
صور.. سفينة شريان الحياة تنقذ عدد من المهاجرين على الشواطئ الليبية سفينة شريان الحياة
كتب - بيشوى رمزى تصوير - رويترز
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تحركت سفينة شريان الحياة لإنقاذ المهاجرين، على الشواطئ الليبية، وذلك لإنقاذ عدد من المهاجرين، الذين حاولوا إلى الفرار إلى إحدى الدول الأوروبية.

وقد شهدت ليبيا موجات كبيرة من الهجرة بسبب أحداث العنف التى شهدتها البلاد منذ بداية الانتفاضة التى أسقطت النظام الليبى السابق، فى عام 2011.

المهاجرين على متن سفينة شريان الحياة
المهاجرين على متن سفينة شريان الحياة

 

سفينة شريان الحياة أمام سفينة تابعة لحرس الحدود الليبى
سفينة شريان الحياة أمام سفينة تابعة لحرس الحدود الليبى

 

مهاجرين حاولوا الخروج من ليبيا للانتقال إلى أوروبا
مهاجرين حاولوا الخروج من ليبيا للانتقال إلى أوروبا

 

سفينة شريان الحياة
سفينة شريان الحياة

 

شريان الحياة على البحر المتوسط
شريان الحياة على البحر المتوسط

 

شريان الحياة
شريان الحياة

 

مهاجرون على أحد القوارب
مهاجرون على أحد القوارب

 

قارب أثناء البحث فى مياه البحر المتوسط أمام سفينة شريان الحياة
قارب أثناء البحث فى مياه البحر المتوسط أمام سفينة شريان الحياة

 

سفينة شريان الحياة
سفينة شريان الحياة

 

حرس الحدود الليبى يقدم مساعدات لسفينة شريان الحياة
حرس الحدود الليبى يقدم مساعدات لسفينة شريان الحياة

 


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