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الجمعة، 22 يونيو 2018 08:59 م
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صور.. إصابة 12 شخصًا إثر انقلاب شاحنة تقل مهاجرين فى شمال غربى كرواتيا

الجمعة، 22 يونيو 2018 07:05 م
صور.. إصابة 12 شخصًا إثر انقلاب شاحنة تقل مهاجرين فى شمال غربى كرواتيا شاحنة - أرشيفية
أ ش أ - تصوير رويترز
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أعلنت الشرطة الكرواتية، إصابة 12 شخصًا، اليوم الجمعة، إثر انقلاب شاحنة تقل مهاجرين فى شمال غربى البلاد.

وأوضحت الشرطة - فى بيان لها - أن الحادث وقع نتيجة فقدان السائق السيطرة على الشاحنة، حسبما نقلت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية.


وذكر البيان أنه تم نقل المهاجرين المصابين للمشفى، ويشتبه فى أن يكون هذا السائق كان يهرب هؤلاء المهاجرين الذين يبدو أنهم من باكستان.


وأضافت الشرطة أنها أوقفت، مساء أمس الخميس، شاحنة كانت تقل 14 مهاجرًا من أفغانستان قرب الحدود مع سلوفينيا.

الشاحنة
الشاحنة

 

إنقلاب شاحنة
إنقلاب شاحنة

 

جانب من انقلاب الشاحنة
جانب من انقلاب الشاحنة

 


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