صحيفة سعودية: نثمن دور المملكة فى إنهاء الصراع بأفغانستان

الرياض (أ ش أ)

اعتبرت صحيفة "اليوم" السعودية أن اهتمام القيادة السعودية بالتوصل إلى تجديد الهدنة بين الحكومة الأفغانية وحركة طالبان، تؤكد السعى الحثيث لوضع نهاية حاسمة وقاطعة لحالة النزاع والحرب القائمة بين الجانبين.

وقالت الصحيفة - فى افتتاحيتها اليوم الجمعة، تحت عنوان "تجديد الهدنة إصلاح لذات البين" إن تجديد الهدنة لأطول فترة ممكنة يعنى منح الفرص المواتية والمتاحة للبحث عن حلول ناجعة لتحقيق السلام العادل والدائم للشعب الأفغانى الذى عاش فى فترات صعبة بسبب التطاحن القائم بينه وبين تلك الحركة، مشيرة إلى أن الحروب التى دارت بين الشعب الأفغانى وحركة طالبان أدت إلى خسائر بشرية ومادية فادحة بين الطرفين، وجاء الوقت الذى يجب فيه إنهاء حالة النزاع بين الطرفين لما فيه مصلحتهم وتحقيق أهدافهم العليا نحو العيش بسلام داخل بلادهم.

وأضافت أن دعوة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز للحكومة الأفغانية بتجديد الهدنة تدل على حرصه الشديد على مصالح المسلمين، فتحقيقها يعنى تحقيق المصالح المشتركة التى تهم المسلمين فى كل مكان، وهذا ما تسعى له المملكة وتتوق إليه، وهى رسالة إسلامية هامة دأبت المملكة منذ زمن بعيد على تأديتها تحقيقا لمصالح المسلمين، وتحقيقا لنشر عوامل الأمن والاستقرار فى ربوعهم حتى يتمكنوا من العيش بسلام وأمن داخل مجتمعاتهم.