video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 22 يونيو 2018 11:49 ص
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عربية

صحيفة سعودية: نثمن دور المملكة فى إنهاء الصراع بأفغانستان

الجمعة، 22 يونيو 2018 09:52 ص
صحيفة سعودية: نثمن دور المملكة فى إنهاء الصراع بأفغانستان الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
الرياض (أ ش أ)
إضافة تعليق

اعتبرت صحيفة "اليوم" السعودية أن اهتمام القيادة السعودية بالتوصل إلى تجديد الهدنة بين الحكومة الأفغانية وحركة طالبان، تؤكد السعى الحثيث لوضع نهاية حاسمة وقاطعة لحالة النزاع والحرب القائمة بين الجانبين.

وقالت الصحيفة - فى افتتاحيتها اليوم الجمعة، تحت عنوان "تجديد الهدنة إصلاح لذات البين" إن تجديد الهدنة لأطول فترة ممكنة يعنى منح الفرص المواتية والمتاحة للبحث عن حلول ناجعة لتحقيق السلام العادل والدائم للشعب الأفغانى الذى عاش فى فترات صعبة بسبب التطاحن القائم بينه وبين تلك الحركة، مشيرة إلى أن الحروب التى دارت بين الشعب الأفغانى وحركة طالبان أدت إلى خسائر بشرية ومادية فادحة بين الطرفين، وجاء الوقت الذى يجب فيه إنهاء حالة النزاع بين الطرفين لما فيه مصلحتهم وتحقيق أهدافهم العليا نحو العيش بسلام داخل بلادهم.

وأضافت أن دعوة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز للحكومة الأفغانية بتجديد الهدنة تدل على حرصه الشديد على مصالح المسلمين، فتحقيقها يعنى تحقيق المصالح المشتركة التى تهم المسلمين فى كل مكان، وهذا ما تسعى له المملكة وتتوق إليه، وهى رسالة إسلامية هامة دأبت المملكة منذ زمن بعيد على تأديتها تحقيقا لمصالح المسلمين، وتحقيقا لنشر عوامل الأمن والاستقرار فى ربوعهم حتى يتمكنوا من العيش بسلام وأمن داخل مجتمعاتهم.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

سفيرا السعودية واليمن بالأمم المتحدة: عازمون على مواصلة تحرير الحديدة

وزير الطاقة السعودى: توافق داخل الأوبك على زيادة الإنتاج لمليون برميل يوميا

السعوديه

افغانستان

اخبار السعوديه

اخبار العرب

اخبار العرب اليوم




لا تفوتك
"مش بالكيماوى".. استخدام الجراحة فى علاج سرطان البروستاتا يشفى المريض تماما

"مش بالكيماوى".. استخدام الجراحة فى علاج سرطان البروستاتا يشفى المريض تماما

المرور يغلق كوبرى 15 مايو جزئيًا بسبب إصلاح فاصل معدنى لمدة 3 أيام

المرور يغلق كوبرى 15 مايو جزئيًا بسبب إصلاح فاصل معدنى لمدة 3 أيام

"فولجوجراد" تستقبل الفراعنة بالفانيليا لمحاربة البعوض

"فولجوجراد" تستقبل الفراعنة بالفانيليا لمحاربة البعوض

نعمة أمام محكمة الأسرة: "زوجى أشعل النيران فى جسدى عندما علم بحملى"

نعمة أمام محكمة الأسرة: "زوجى أشعل النيران فى جسدى عندما علم بحملى"

لا تتعجب إنها كرة القدم.. الأرجنتين تسقط بثلاثية أمام كرواتيا بدون فنانين ولا إعلاميين ولا خمسة أمواه.. الأسطورة ميسي يتوه فى الملعب بدون إصابات.. ومارادونا يبكى فى المدرجات

لا تتعجب إنها كرة القدم.. الأرجنتين تسقط بثلاثية أمام كرواتيا بدون فنانين ولا إعلاميين ولا خمسة أمواه.. الأسطورة ميسي يتوه فى الملعب بدون إصابات.. ومارادونا يبكى فى المدرجات

"بصاصين الجماعة.. فتيات مباعة".. نساء الإخوان كلمة السر فى قضايا التخابر.. ابنة سكرتير المعزول مرسى وصحفية تتورطان فى التخابر مع قطر.. وباحثة كيميائية متهمة بالتخابر مع تركيا

"بصاصين الجماعة.. فتيات مباعة".. نساء الإخوان كلمة السر فى قضايا التخابر.. ابنة سكرتير المعزول مرسى وصحفية تتورطان فى التخابر مع قطر.. وباحثة كيميائية متهمة بالتخابر مع تركيا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة