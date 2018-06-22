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شاهد فى دقيقة.. شروط التقدم للمدارس المصرية اليابانية

الجمعة، 22 يونيو 2018 04:00 م
شاهد فى دقيقة.. شروط التقدم للمدارس المصرية اليابانية المدارس المصرية اليابانية
كتب محمود طه حسين
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أعلنت وزارة التربية والتعليم شروط التقدم للمدارس المصرية اليابانية، ويقدم "اليوم السابع"، فى النقاط التالية شروط ومعايير التقدم.

1ـ  التقدم للقبول بالمدارس المصرية اليابانية يتم عبر البوابة الإلكترونية للوزارة

2ـ  لن يتم قبول أى طلبات للتقدم بأى وسيلة أخرى أو بعد المواعيد المحددة

3ـ المنهج المستخدم فى هذه المدارس هو المنهج الدراسى المصرى بالإضافة إلى أنشطة "التوكاتسو" كأنشطة أساسية

4ـ لغة التدريس فى المدارس هى اللغة العربية

5ـ 10 آلاف جنيه مصرى مصروفات المدارس المصرية اليابانية شاملة الأنشطة

6ـ أن يكون الطفل ووالده مصريين، ويكون سن الطفل وفق الشرائح العمرية المحددة لكل مرحلة تعليمية

7ـ الالتزام بالمربع السكنى للمدرسة، وفقًا للعنوان المثبت ببطاقة الرقم القومى لولى الأمر

8- يجب ملء البيانات الشخصية بحرص مع كتابة الاسم رباعى وفقا لما هو مدون ببطاقة الرقم القومى

9- أى خطأ فى البيانات الشخصية قد يتسبب فى عدم القدرة على التواصل مع ولى الأمر وضياع الفرصة المتاحة

10- يوقع ولى الأمر على كل التعهدات والإقرارات التى تحددها وتقررها إدارة المدارس اليابانية.

11- مطلوب من الطفل:

- شهادة ميلاد مميكنة

- بطاقة الرقم القومى لولى الأمر

- إثبات محل الإقامة للعنوان الحالى بتاريخ سابق على الإعلان بستة أشهر


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التربية والتعليم

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شروط التقدم للمدارس المصرية اليابانية




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