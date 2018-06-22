video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 22 يونيو 2018 06:36 ص
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عاجلة

"سلوى" تطعن زوجها بالمقص بعد أسبوعين من الزفاف انتقامًا لتعذيبه لها

الجمعة، 22 يونيو 2018 05:00 ص
"سلوى" تطعن زوجها بالمقص بعد أسبوعين من الزفاف انتقامًا لتعذيبه لها محكمة الأسرة - أرشيفية
كتبت أسماء شلبى
إضافة تعليق

"مرر زوجى حياتى وآذانى بكل طريقة ممكنة واعتدى علىَّ بالضرب ومارس كل أساليب التعذيب ضدى، بعد أن علم أننى كنت مرتبطة قبله بشخص آخر فدافعت عن نفسى وطعنته فى لحظة غضب بعد أن اتهمنى بأننى فتاة شوارع".. هذه الكلمات قالتها "سلوى.م.ع" بعد تحرير زوجها بلاغًا ضدها يتهمها بالتسبب له فى عاهة مستديمة أمام قسم شرطة مصر الجديدة.

 

وأضافت: تم إجبارى على الزواج من شخص لا تربطنى به صلة بعد أن جاء إلى منزلنا ومعه والدته، وقاموا بالموافقة وعقد القران بعدها بأسبوع حتى دون أن يسألونى عن رأى بالعريس الذى كان يوحى لى مظهره بمدى بشاعة شخصيته فقد كان غليظًا يتعامل بتعالى معى.

 

وأكملت: طلبت من زوجى أن يعتقنى ويطلقنى، بسبب عدم توافقنا وإتمام عقد الزواج دون موافقتى، ولكنه لم يتقبل كلامى وصفعنى بالقلم على وجهى، وتوعدنى أنه سينتقم منى شر انتقام على رفضى له.

 

وأكملت "سلوى"، جاء يوم الفرح وأنا فى غاية الرعب منه، وعندما أصبحنا بمفردنا فى الشقة اتهمنى بأبشع الاتهامات وأعتدى علىَّ بالضرب حتى فقدت الوعى.

 

واستطردت: استمر بتعنيفى وعندما كلمت والدى اتهمونى بأننى المخطئة، وأننى يجب أن أتحمله وحاولت أن أرضيه ولكنه كان كالوحش المفترس وعاملنى بمنتهى البشاعة كل يوم ضرب وإهانة واعتداء جسدى حتى كرهت حياتى، وفقدت عقلى بعد أن انهال على بالضرب، وجئت بالمقص وطعنته به انتقامًا منه على معاملتى وتعذيبى.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

زوجة تطالب محكمة الأسرة بإلزام زوجها بـ5000 جنيه نفقة ملابس عن 15عاما سابقة

محكمه الاسره

خلافات اسريه

اخبار الحوادث

اخبار مصر

اخبار الحوادث اليوم

اخبار مصر اليوم




لا تفوتك
"مش بالكيماوى".. استخدام الجراحة فى علاج سرطان البروستاتا يشفى المريض تماما

"مش بالكيماوى".. استخدام الجراحة فى علاج سرطان البروستاتا يشفى المريض تماما

المرور يغلق كوبرى 15 مايو جزئيًا بسبب إصلاح فاصل معدنى لمدة 3 أيام

المرور يغلق كوبرى 15 مايو جزئيًا بسبب إصلاح فاصل معدنى لمدة 3 أيام

"فولجوجراد" تستقبل الفراعنة بالفانيليا لمحاربة البعوض

"فولجوجراد" تستقبل الفراعنة بالفانيليا لمحاربة البعوض

نعمة أمام محكمة الأسرة: "زوجى أشعل النيران فى جسدى عندما علم بحملى"

نعمة أمام محكمة الأسرة: "زوجى أشعل النيران فى جسدى عندما علم بحملى"

لا تتعجب إنها كرة القدم.. الأرجنتين تسقط بثلاثية أمام كرواتيا بدون فنانين ولا إعلاميين ولا خمسة أمواه.. الأسطورة ميسي يتوه فى الملعب بدون إصابات.. ومارادونا يبكى فى المدرجات

لا تتعجب إنها كرة القدم.. الأرجنتين تسقط بثلاثية أمام كرواتيا بدون فنانين ولا إعلاميين ولا خمسة أمواه.. الأسطورة ميسي يتوه فى الملعب بدون إصابات.. ومارادونا يبكى فى المدرجات

"بصاصين الجماعة.. فتيات مباعة".. نساء الإخوان كلمة السر فى قضايا التخابر.. ابنة سكرتير المعزول مرسى وصحفية تتورطان فى التخابر مع قطر.. وباحثة كيميائية متهمة بالتخابر مع تركيا

"بصاصين الجماعة.. فتيات مباعة".. نساء الإخوان كلمة السر فى قضايا التخابر.. ابنة سكرتير المعزول مرسى وصحفية تتورطان فى التخابر مع قطر.. وباحثة كيميائية متهمة بالتخابر مع تركيا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة