"سلوى" تطعن زوجها بالمقص بعد أسبوعين من الزفاف انتقامًا لتعذيبه لها

كتبت أسماء شلبى

"مرر زوجى حياتى وآذانى بكل طريقة ممكنة واعتدى علىَّ بالضرب ومارس كل أساليب التعذيب ضدى، بعد أن علم أننى كنت مرتبطة قبله بشخص آخر فدافعت عن نفسى وطعنته فى لحظة غضب بعد أن اتهمنى بأننى فتاة شوارع".. هذه الكلمات قالتها "سلوى.م.ع" بعد تحرير زوجها بلاغًا ضدها يتهمها بالتسبب له فى عاهة مستديمة أمام قسم شرطة مصر الجديدة.

وأضافت: تم إجبارى على الزواج من شخص لا تربطنى به صلة بعد أن جاء إلى منزلنا ومعه والدته، وقاموا بالموافقة وعقد القران بعدها بأسبوع حتى دون أن يسألونى عن رأى بالعريس الذى كان يوحى لى مظهره بمدى بشاعة شخصيته فقد كان غليظًا يتعامل بتعالى معى.

وأكملت: طلبت من زوجى أن يعتقنى ويطلقنى، بسبب عدم توافقنا وإتمام عقد الزواج دون موافقتى، ولكنه لم يتقبل كلامى وصفعنى بالقلم على وجهى، وتوعدنى أنه سينتقم منى شر انتقام على رفضى له.

وأكملت "سلوى"، جاء يوم الفرح وأنا فى غاية الرعب منه، وعندما أصبحنا بمفردنا فى الشقة اتهمنى بأبشع الاتهامات وأعتدى علىَّ بالضرب حتى فقدت الوعى.

واستطردت: استمر بتعنيفى وعندما كلمت والدى اتهمونى بأننى المخطئة، وأننى يجب أن أتحمله وحاولت أن أرضيه ولكنه كان كالوحش المفترس وعاملنى بمنتهى البشاعة كل يوم ضرب وإهانة واعتداء جسدى حتى كرهت حياتى، وفقدت عقلى بعد أن انهال على بالضرب، وجئت بالمقص وطعنته به انتقامًا منه على معاملتى وتعذيبى.