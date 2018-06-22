سفير مصر بإسبانيا يزور البعثة المصرية المشاركة فى دورة ألعاب البحر المتوسط

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زار السفير عمر سليم سفير جمهورية مصر العربية بإسبانيا، مقر البعثة المصرية المشاركة فى دورة ألعاب البحر المتوسط فى ترجونا، وكان فى استقباله المهندس هشام نصر رئيس البعثة المصرية، والعميد يحيى دعبس نائب رئيس البعثة وإدارة البعثة المصرية.

وذكرت وزارة الخارجية، اليوم الجمعة، أن السفير عمر سليم، التقى باللاعبين ودار حوار بينهم عبر فيه السفير عن سعادته لوجود هذا الكم من البطلات والأبطال فى مختلف الألعاب وحثهم على بذل مزيد من الجهد فى المنافسات لتحقيق نتائج جيدة.

كما أكد أن السفارة المصرية ستبذل قصارى جهدها لتقديم العون للبعثة المصرية، متمنيا لهم إقامة سعيدة فى إسبانيا، ومن جانبه، أثنى المهندس هشام نصر، على الدور الكبير الذى قامت به وزارة الخارجية المصرية وما بذلته من جهد فى سرعة إصدار التأشيرات لأفراد البعثة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، وكذلك تم توجيه الشكر لرئيس اللجنة الأولمبية وأعضاء مجلس ادارة اللجنة.