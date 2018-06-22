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سعر الدولار اليوم الجمعة 22-6-2018 واستقرار العملة الأمريكية

الجمعة، 22 يونيو 2018 11:37 ص
سعر الدولار اليوم الجمعة 22-6-2018 واستقرار العملة الأمريكية الدولار - صورة ارشيفية
كتبت- دانه الحديدى
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استقر سعر الدولار  مقابل الجنيه المصرى اليوم الجمعة 22-6-2018، على نفس الأسعار المسجلة فى ختام تعاملات أمس، نهاية تعاملات الأسبوع المصرفية، مسجلاً فروقاً طفيفة فى السعر من بنك لآخر، حيث بلغ متوسط سعر الدولار فى السوق المصرى 17.80 جنيه للشراء، و17.93 جنيه للبيع، وذلك بحسب آخر تحديثات البنك المركزى المصرى.
 
وكان سعر الدولار، شهد موجة من الارتفاعات المتتالية أمام الجنيه المصرى، على مدار الفترة الماضية خلال شهر رمضان، إلا أنه عاود الاستقرار فى الأيام الأخيرة، وفيما يلى سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى بمختلف البنوك، والذى جاء كالتالى..

متوسط سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

17.80 جنيه للشراء
 
17.93 جنيه للبيع
 
سعر الدولار فى بنك مصر
 
17.78 جنيه للشراء
 
17.88 جنيه للبيع
 
سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
 
17.78 جنيه للشراء
 
17.88  جنيه للبيع
 

سعر الدولار فى بنك القاهرة

17.82 جنيه للشراء

17.92  جنيه للبيع
 
سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

17.81  جنيه للشراء

17.91  جنيه للبيع
 
سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

 17.8 جنيه للشراء
 
 17.9 جنيه للبيع
 

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