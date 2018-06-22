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الجمعة، 22 يونيو 2018 07:20 م
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روسيا وإيران تبحثان خطوات للإبقاء على الاتفاق النووى فى موضعه

الجمعة، 22 يونيو 2018 06:04 م
روسيا وإيران تبحثان خطوات للإبقاء على الاتفاق النووى فى موضعه لافروف وزير الخارجية الروسى
أ ش أ
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أعلنت وزارة الخارجية الروسية اليوم (الجمعة) أن اللقاء الذى جمع بين نائب وزير الخارجية الروسى سيرجى ريابكوف ونظيره الإيرانى عباس عراقجى فى بروكسل، قد تركّز على ضرورة التعاون بين روسيا وإيران من أجل الإبقاء على الاتفاق النووى الإيرانى فى موضعه.

وقالت الوزارة - فى بيان نشرته وكالة أنباء (تاس) الروسية - "ركّز الجانبان على التعاون بين روسيا وإيران من أجل الإبقاء على خطة العمل الشاملة المشتركة المتعلقة بالبرنامج النووى الإيراني".

ووفقا للوزراة، فإن موسكو وطهران ستواصلان تنسيق جهودهما بغية حماية تعاونهما التجارى والاقتصادى من "عقوبات غير شرعية تفرضها الولايات المتحدة الأمريكية من جانب واحد"، مضيفة أن الجانبين ناقشا كذلك عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وكانت وسائل إعلام إيرانية قد نقلت عن عراقجى فى وقت سابق القول :" إن إيران ربما تنسحب من الاتفاق النووى فى غضون أسابيع، نظرا لاستبعاده إمكانية التوصل مع الجانب الأوروبى إلى حلول مشتركة قادرة على الحفاظ على الاتفاق النووي".

 

 


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