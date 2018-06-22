روسيا تدرس فرض رسوم جمركية إضافية على واردات السيارات الأمريكية

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أعلن وزير التنمية الاقتصادية الروسى مكسيم أورشكين ، اليوم الجمعة، إن روسيا تدرس فرض رسوم إضافية على واردات السيارات من الولايات المتحدة ردا على الإجراءات الأمريكية.

وقال أوريشكين -فى تصريحات له إزاء هذا الصدد وبثتها وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية- "يجرى النظر فى فرض الرسوم على سيارات النقل الخفيفة".

وأشارت وزارة التنمية الاقتصادية إلى أن واردات السيارات الخفيفة وغيرها من المركبات الآلية المخصصة لنقل الأشخاص، من الولايات المتحدة إلى روسيا بلغت فى يناير وأبريل 5ر287 مليون دولار (6ر7% من إجمالى الواردات من الولايات المتحدة)، فيما بلغت خلال عام 2017، 2ر837 مليون دولار.



وكان الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، قد وقّع قانونا ينص على فرض واشنطن رسوم استيراد على الصلب والألومنيوم، بنسبة تبلغ 25% و10% على التوالى، من أوروبا وكندا والمكسيك وبلدان أخرى، باستثناء الأرجنتين.



وأعلنت الحكومة الألمانية الاتحادية أن إجراءات الرد فيما يتعلق بإدخال الرسوم الأمريكية على استيراد الصلب والألمنيوم جاهزة بالفعل.

كما أكد رئيس الوزراء الكندى، جاستن ترودو، أن بلاده ستتخذ إجراءات مضادة لقرارات الولايات المتحدة بفرض رسوم جمركية على المنتجات الكندية، فيما أوضحت وزيرة الخارجية الكندية، كرستيا فريلاند، أن أوتاوا ستفرض رسوما جمركية انتقامية على منتجات أمريكية.