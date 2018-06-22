رئيس مجلس النواب اللبنانى يبحث مع المستشارة الألمانية العلاقات بين البلدين

بيروت (أ ش أ)

أكد رئيس مجلس النواب اللبنانى نبيه برى أن المباحثات التى أجراها مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، تناولت عددا من الموضوعات محل الاهتمام المشترك بين البلدين، فى ضوء أهمية العلاقات بينهما خاصة وأن ألمانيا تتولى موضوع الحماية البحرية طبقا للقرار 1701 (قرار مجلس الأمن بوقف العمليات العسكرية عقب الحرب الإسرائيلية عام 2006 ).

جاء ذلك خلال استقبال نبيه برى للمستشار الألمانية بمقر إقامته فى عين التينة، حيث أشار رئيس مجلس النواب إلى أنه بخلاف العلاقات بين البلدين، فهناك جالية لبنانية كبيرة ومهمة فى ألمانيا.

من جانبها، أكدت مصادر بـ "عين التينة" أن ميركل أكدت خلال اللقاء تعزيز مساهمة ألمانيا فى مؤتمر سيدر (مؤتمر دعم الاقتصاد اللبنانى) .

وكانت ميركل قد وصلت إلى لبنان بالأمس وأجرت محادثات مع رئيس الوزراء المكلف سعد الحريرى تناولت آخر المستجدات فى لبنان والمنطقة وسبل تدعيم العلاقات الثنائية بين البلدين فى مختلف المجالات، لا سيما على الصعيد الاقتصادى والتبادل التجاري، وكذلك أزمة النزوح السورى داخل الأراضى اللبنانية.