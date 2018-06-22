رئيس مجلس النواب العراقى: الهدف من جلسة اليوم تمديد عمل السلطة التشريعية

بغداد (أ ش أ)

أكد رئيس مجلس النواب العراقى سليم الجبورى أن الهدف من جلسة اليوم هو تمديد عمل السلطة التشريعية.

جاء ذلك فى مستهل انعقاد مجلس النواب لجلسته الاستثنائية الخاصة بتصويب العملية الانتخابية التى جرت مؤخرًا.

وقال مصدر برلمانى - فى تصريح خاص لقناة "السومرية" نيوز اليوم الجمعة - إن رئيس مجلس النواب أعلن عن استئناف الجلسة الاستثنائية الخاصة بتصويب العملية الانتخابية، فيما بدأ البرلمان بالقراءة الأولى لمقترح قانون تمديد عمله.

وكان مقرر مجلس النواب نيازى معمار أوغلو قد أعلن، أمس الخميس، أن مجلس النواب قرر عقد جلسة استثنائية، اليوم الجمعة، فيما أعلنت المحكمة الاتحادية تأييدها للتعديل الثالث على قانون الانتخابات الذى صوت عليه البرلمان فى جلسته الاستثنائية، ورفضت إلغاء أصوات عراقيى المهجر والنازحين، واعتبرت إجراء العد والفرز اليدوى لا يتعارض مع الدستور.