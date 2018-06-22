video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 22 يونيو 2018 05:16 م
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عالمية

رئيس تيمور الشرقية يرفض حلف 11 مرشحا وزاريا لليمين حتى انتهاء التحقيقات معهم

الجمعة، 22 يونيو 2018 05:00 م
رئيس تيمور الشرقية يرفض حلف 11 مرشحا وزاريا لليمين حتى انتهاء التحقيقات معهم رئيس تيمور الشرقية فرانسيسكو جوتيريس
ديلى (أ ش أ)
إضافة تعليق

رفض رئيس تيمور الشرقية فرانسيسكو جوتيريس اليوم الجمعة، أن يؤدى 11 مرشحا وزاريا فى الحكومة الجديدة حلف اليمين الدستورية بسبب التحقيقات الجارية حول مزاعم تورطهم فى قضايا فساد.

وذكرت شبكة "إيه بى سى نيوز" أن الرئيس وقائد الجيش السابق جوزيه ماريا فاسكونسيلوش والمعروف باسم "تور ماتان رواك" أدى اليمين الدستورية اليوم كرئيسا للوزراء بعدما فاز تحالف مكون من ثلاثة أحزاب بأغلبية المقاعد فى البرلمان فى الانتخابات التى أجريت فى 25 من الشهر الماضى.

وقال جوتيريش إنه لا يمكن تأدية ثمانية من الوزارء المرشحين لليمين الدستورية من بينهم مرشحين حقيبتى المالية والدفاع وثلاثة نواب لوزراء أخرين، حيث أن مكتب النائب العام لا يزال يجرى التحقيقات فى التهم الموجهة إليهم حاليا وتهم سابقة أخرى متعلقة بالفساد.

من جابنه، أعرب رواك عن أن الإدارة الجديدة ستكون "حكومة واثقة" تعمل على تطوير البلاد دون إقصاء أى شخص.

وأشارت الشبكة إلى أن زعيم الاستقلال زانانا جوسماو، وهو مقاتل سابق آخر من أجل الاستقلال وأول رئيس للبلاد لم يحضر حفل تأدية اليمين الدستورية للحكومة الجديدة اعتراضا على قرار رئيس البلاد بمنع 11 مرشحا بالحكومة الجديدة المشكلة من 43 عضوا من حلف اليمين.

يذكر أن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التى أجريت العام الماضى بالبلاد هى الأولى دون إشراف من الأمم المتحدة عليها، حيث كانت تيمور الشرقية مستعمرة برتغالية على مدى اربعة قرون قبل ان تبسط اندونيسيا سيطرتها عليها عام 1975.

وصوت سكان هذا الاقليم بكثافة لصالح الاستقلال عام 1999 مما أثار موجة من العمليات الانتقامية الفظيعة شنتها مجموعات مسلحة مؤيدة لبقاء الإقليم ضمن السيادة الإندونيسية.. وظلت الأمم المتحدة تتولى إدارة هذا الإقليم منذ أكتوبر 1999.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

اقبال على مراكز الاقتراع فى تيمور الشرقية للمشاركة بالانتخابات العامة

صور.. بدء التصويت بالانتخابات العامة فى تيمور الشرقية

تيمور الشرقية

اخبار تيمور الشرقيه

اخبار العالم

اخبار العالم اليوم




لا تفوتك
الأرصاد: طقس الغد حار على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

الأرصاد: طقس الغد حار على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

الإسكان تكشف تفاصيل وحدات العاصمة الإدارية الجديدة المقرر طرحها للحجز

الإسكان تكشف تفاصيل وحدات العاصمة الإدارية الجديدة المقرر طرحها للحجز

تركيا.. "إسلامى وعلمانى" إيد واحدة فى مواجهة الدكتاتور.. صحف بريطانية تفتح النار على أردوغان قبل انتخابات الأحد.. توقعات باللجوء إلى التزوير لانتزاع الرئاسة .. والاندبندنت تؤكد: السباق لن يحسم من الجولة الأولى

تركيا.. "إسلامى وعلمانى" إيد واحدة فى مواجهة الدكتاتور.. صحف بريطانية تفتح النار على أردوغان قبل انتخابات الأحد.. توقعات باللجوء إلى التزوير لانتزاع الرئاسة .. والاندبندنت تؤكد: السباق لن يحسم من الجولة الأولى

عماد الدين حسين بعد تعليق بريزنتيشن على مقاله: لم نكن نعلم هذه المعلومات.. ونقدر الدور الكبير للشركة فى دعم المنتخب وصناعة الكرة المصرية.. ونعلم جميعا المحاولات الممنهجة على شركة we

عماد الدين حسين بعد تعليق بريزنتيشن على مقاله: لم نكن نعلم هذه المعلومات.. ونقدر الدور الكبير للشركة فى دعم المنتخب وصناعة الكرة المصرية.. ونعلم جميعا المحاولات الممنهجة على شركة we

إن كيدهن عظيم.. سيدة تحرر 182 بلاغا ضد زوجها بعد زواجه من أخرى

إن كيدهن عظيم.. سيدة تحرر 182 بلاغا ضد زوجها بعد زواجه من أخرى

مصدر باتحاد الكرة: حسن شحاتة المدرب الوطنى الوحيد المرشح لخلافة كوبر

مصدر باتحاد الكرة: حسن شحاتة المدرب الوطنى الوحيد المرشح لخلافة كوبر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة