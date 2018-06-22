خبير روسى: خطر استخدام الأسلحة النووية لا يزال مرتفعا مثل وقت الحرب الباردة

موسكو (أ ش أ)

قال رئيس مجلس إدارة التنمية والدعم لمنتدى فالداى الدولى للحوار، أندريه بيستريتسكى، إن خطر استخدام الأسلحة النووية لا يزال مرتفعا كما كان الحال وقت الحرب الباردة.

وأضاف بيستريتسكى فى تصريح لوكالة أنباء تاس الروسية، بمناسبة الذكرى الـ45 لتوقيع اتفاقية أمريكية - سوفيتية، لمنع نشوب حرب نووية عام 1973، أنه طالما بقى وجود الأسلحة النووية، سيستمر جدوى وجود الاتفاقات المعنية بها، موضحا أنه لا يجب التقليل من شأن هذا "الخطر العظيم".

واعتبر أن خطر حدوث نزاع نووى عالمى له بعض الجوانب الإيجابية المتمثلة فى كون الأسلحة النووية أداة هامة من أدوات حفظ السلام العالمى.مشيرا إلى أن الحديث عن التخلى عن جميع الأسلحة على المستوى العالمى يبدو "أمرا مغريا"، غير أنه ثمة حاجة لتوخى الحذر عند تنفيذ هذه الاتفاقات.

جدير بالذكر أن الزعيم السوفيتى الأسبق ليونيد بريجنيف، وقع مع الرئيس الأمريكى الأسبق ريتشارد نيكسون، اتفاقية لمنع انتشار الأسلحة النووية عام 1973.