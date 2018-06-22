video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 22 يونيو 2018 04:56 ص
خالد صلاح
}
الرئيسية حوادث

خبراء التزييف يحددون مصير تشكيل عصابى تخصص فى تزوير الأموال بالسيدة زينب

الجمعة، 22 يونيو 2018 04:00 ص
خبراء التزييف يحددون مصير تشكيل عصابى تخصص فى تزوير الأموال بالسيدة زينب أموال مزيفة - أرشيفية
كتب أحمد إسماعيل
إضافة تعليق

كلفت نيابة السيدة زينب الجزئية برئاسة المستشار حاتم الخطيب، خبراء التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعى بفحص المضبوطات فى واقعة القبض على تشكيل عصابي مكون من 3 أشخاص تخصص فى تزييف العملات وترويجها فى الأسواق، وإعداد تقرير فنى بها.

وقررت النيابة العامة، حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى تزييف وتزوير الأموال، وترويجها فى الأسواق.

وكلفت النيابة العامة رجال المباحث بسرعة التحريات حول النشاط الإجرامى للمتهمين، وبيان وجود ضحايا آخرين من عدمه.

وتلقى ضباط مباحث قسم شرطة السيدة زينب، بلاغًا من أحد أصحاب محلات الملابس الجاهزة، مفاده تردد شخص على المحل لشراء بعض الملابس، وبحوزته مبالغ مالية مقلدة، فانتقل رجال مباحث القسم، وتم ضبطه وتبين أنه "محمد.ب.م" 37 سنة، عاطل، والسابق اتهامه فى قضية "أموال عامة"، وبحوزته مبلغ 400 جنيه عبارة عن 20 ورقة مالية فئة 20 جنيها "مقلدة".

وبمواجهته اعترف بتحصله عليها من "شعبان ع ج" 58 سنة، صاحب محل بقالة، بقصد ترويجها وتم بإرشاده ضبط الأخير، وعثر بحوزته على 150 ورقة مالية فئة 20 "مقلدة" بإجمالى 3000 جنيه، وبمناقشه الأخير اعترف بحيازته المبالغ المالية المقلدة بقصد ترويجها، وأضاف بتحصله عليها من "سمير.ف.إ" 46 سنة، عاطل، السابق اتهامه فى قضيتين "خيانة أمانة" مقابل مبلغ 400 جنيه عن كل 1000 جنيه مقلدة.

وعلى الفور تم استهدافه وضبطه وبحوزته مبلغ 21 ألف جنيه من متحصلات الترويج، وبتفتيش مسكنه عثر بداخله على ماكينة طباعة ألوان، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأضاف باستخدامه ماكينة الطباعة الألوان المضبوطة بمسكنه فى تزييف واصطناع الأوراق المالية وأن المبلغ المالى المضبوط من متحصلات نشاطه الإجرامى، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق والتى أمرت بما سبق.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

حبس عاطل وربة منزل احترفا تزوير الشهادات الجامعية وبيعها بحدائق الأهرام

اخبار مصر

أخبار الحوادث

النيابة العامة

مصلحة الطب الشرعي

تزوير عملة

السيدة زينب




لا تفوتك
"مش بالكيماوى".. استخدام الجراحة فى علاج سرطان البروستاتا يشفى المريض تماما

"مش بالكيماوى".. استخدام الجراحة فى علاج سرطان البروستاتا يشفى المريض تماما

المرور يغلق كوبرى 15 مايو جزئيًا بسبب إصلاح فاصل معدنى لمدة 3 أيام

المرور يغلق كوبرى 15 مايو جزئيًا بسبب إصلاح فاصل معدنى لمدة 3 أيام

"فولجوجراد" تستقبل الفراعنة بالفانيليا لمحاربة البعوض

"فولجوجراد" تستقبل الفراعنة بالفانيليا لمحاربة البعوض

نعمة أمام محكمة الأسرة: "زوجى أشعل النيران فى جسدى عندما علم بحملى"

نعمة أمام محكمة الأسرة: "زوجى أشعل النيران فى جسدى عندما علم بحملى"

لا تتعجب إنها كرة القدم.. الأرجنتين تسقط بثلاثية أمام كرواتيا بدون فنانين ولا إعلاميين ولا خمسة أمواه.. الأسطورة ميسي يتوه فى الملعب بدون إصابات.. ومارادونا يبكى فى المدرجات

لا تتعجب إنها كرة القدم.. الأرجنتين تسقط بثلاثية أمام كرواتيا بدون فنانين ولا إعلاميين ولا خمسة أمواه.. الأسطورة ميسي يتوه فى الملعب بدون إصابات.. ومارادونا يبكى فى المدرجات

"بصاصين الجماعة.. فتيات مباعة".. نساء الإخوان كلمة السر فى قضايا التخابر.. ابنة سكرتير المعزول مرسى وصحفية تتورطان فى التخابر مع قطر.. وباحثة كيميائية متهمة بالتخابر مع تركيا

"بصاصين الجماعة.. فتيات مباعة".. نساء الإخوان كلمة السر فى قضايا التخابر.. ابنة سكرتير المعزول مرسى وصحفية تتورطان فى التخابر مع قطر.. وباحثة كيميائية متهمة بالتخابر مع تركيا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة