video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 22 يونيو 2018 11:51 ص
خالد صلاح
}
الرئيسية تقارير مصرية

حى الدقى يشن حملات لرفع الإشغالات بشارع جامعة الدول العربية.. "صور"

الجمعة، 22 يونيو 2018 11:05 ص
حى الدقى يشن حملات لرفع الإشغالات بشارع جامعة الدول العربية.. "صور" حملات لرفع الإشغالات بالدقي
كتب إبراهيم سالم
إضافة تعليق

واصل حى الدقى برئاسة اللواء نادر سعيد، رئيس الحى، حملاته ضد الإشغالات والمخالفات بعدة مناطق مختلفة لنطاق الحى، حيث قام بحملة إشغالات وتم ضبط عدد من الإشغالات والمخالفات والتعديات بشارع عقبة وشارع هارون وشارع الثمار وشارع جامعة الدول العربية وميدان الجمهوريات وشارع النخيل وشارع النيل وأباظه وإيران وشارع الحسينى.

وأكد رئيس الحى فى تصريحات لـ "اليوم السابع"، أن تلك الحملات تتم بناء على شكاوى المواطنين من تلك الإشغالات على الطرق مما تعطل حركة المرور والسير بتلك المناطق، وبناء عليه يتم تكليف تلك الحملات لرفع هذه الاشغالات وتيسير الحركة بها.

 

حملات لرفع الإشغالات بالدقي
حملات لرفع الإشغالات بالدقي

 

حملات لرفع الإشغالات بالدقي
حملات لرفع الإشغالات بالدقي

 

حملات لرفع الإشغالات بالدقي
حملات لرفع الإشغالات بالدقي

 

حملات لرفع الإشغالات بالدقي
حملات لرفع الإشغالات بالدقي

 

حملات لرفع الإشغالات بالدقي
حملات لرفع الإشغالات بالدقي

 

حملات لرفع الإشغالات بالدقي
حملات لرفع الإشغالات بالدقي

 

حملات لرفع الإشغالات بالدقي
حملات لرفع الإشغالات بالدقي

 

حملات لرفع الإشغالات بالدقي
حملات لرفع الإشغالات بالدقي

 

حملات لرفع الإشغالات بالدقي
حملات لرفع الإشغالات بالدقي

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

سكان الدقى يشكون انقطاع الكهرباء عن عدة شوارع بالمنطقة

بالفيديو.. جمعية تنمية المجتمع بالدقى: بندفع 6 آلاف جنيه علشان نوصل الغاز للمنازل

استمرار حملات حي الدقي لمتابعة تطبيق التعريفة الجديدة.. صور

اخر الاخبار

حملة اشغالات

حي الدقي

الجيزة

اللواء نادر سعيد

شارع جامعة الدول العربية




لا تفوتك
"مش بالكيماوى".. استخدام الجراحة فى علاج سرطان البروستاتا يشفى المريض تماما

"مش بالكيماوى".. استخدام الجراحة فى علاج سرطان البروستاتا يشفى المريض تماما

المرور يغلق كوبرى 15 مايو جزئيًا بسبب إصلاح فاصل معدنى لمدة 3 أيام

المرور يغلق كوبرى 15 مايو جزئيًا بسبب إصلاح فاصل معدنى لمدة 3 أيام

"فولجوجراد" تستقبل الفراعنة بالفانيليا لمحاربة البعوض

"فولجوجراد" تستقبل الفراعنة بالفانيليا لمحاربة البعوض

نعمة أمام محكمة الأسرة: "زوجى أشعل النيران فى جسدى عندما علم بحملى"

نعمة أمام محكمة الأسرة: "زوجى أشعل النيران فى جسدى عندما علم بحملى"

لا تتعجب إنها كرة القدم.. الأرجنتين تسقط بثلاثية أمام كرواتيا بدون فنانين ولا إعلاميين ولا خمسة أمواه.. الأسطورة ميسي يتوه فى الملعب بدون إصابات.. ومارادونا يبكى فى المدرجات

لا تتعجب إنها كرة القدم.. الأرجنتين تسقط بثلاثية أمام كرواتيا بدون فنانين ولا إعلاميين ولا خمسة أمواه.. الأسطورة ميسي يتوه فى الملعب بدون إصابات.. ومارادونا يبكى فى المدرجات

"بصاصين الجماعة.. فتيات مباعة".. نساء الإخوان كلمة السر فى قضايا التخابر.. ابنة سكرتير المعزول مرسى وصحفية تتورطان فى التخابر مع قطر.. وباحثة كيميائية متهمة بالتخابر مع تركيا

"بصاصين الجماعة.. فتيات مباعة".. نساء الإخوان كلمة السر فى قضايا التخابر.. ابنة سكرتير المعزول مرسى وصحفية تتورطان فى التخابر مع قطر.. وباحثة كيميائية متهمة بالتخابر مع تركيا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة