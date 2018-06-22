حى الدقى يشن حملات لرفع الإشغالات بشارع جامعة الدول العربية.. "صور"

كتب إبراهيم سالم

واصل حى الدقى برئاسة اللواء نادر سعيد، رئيس الحى، حملاته ضد الإشغالات والمخالفات بعدة مناطق مختلفة لنطاق الحى، حيث قام بحملة إشغالات وتم ضبط عدد من الإشغالات والمخالفات والتعديات بشارع عقبة وشارع هارون وشارع الثمار وشارع جامعة الدول العربية وميدان الجمهوريات وشارع النخيل وشارع النيل وأباظه وإيران وشارع الحسينى.

وأكد رئيس الحى فى تصريحات لـ "اليوم السابع"، أن تلك الحملات تتم بناء على شكاوى المواطنين من تلك الإشغالات على الطرق مما تعطل حركة المرور والسير بتلك المناطق، وبناء عليه يتم تكليف تلك الحملات لرفع هذه الاشغالات وتيسير الحركة بها.



حملات لرفع الإشغالات بالدقي



حملات لرفع الإشغالات بالدقي



حملات لرفع الإشغالات بالدقي



حملات لرفع الإشغالات بالدقي



حملات لرفع الإشغالات بالدقي



حملات لرفع الإشغالات بالدقي



حملات لرفع الإشغالات بالدقي



حملات لرفع الإشغالات بالدقي