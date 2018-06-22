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حصاد أهم الأخبار خلال الساعات الماضية.. فشل انعقاد "عمومية الأطباء"

الجمعة، 22 يونيو 2018 08:02 م
حصاد أهم الأخبار خلال الساعات الماضية.. فشل انعقاد "عمومية الأطباء" الجمعية العمومية لنقابة الأطباء - أرشيفية
كتب أسامة عبد الحميد
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نشر الموقع الالكترونى لـ"اليوم السابع" على مدار الساعات الماضية، عددا من الأخبار المهمة فى مقدمتها إعلان وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية تفاصيل الوحدات السكنية التى ستطرحها للحجز خلال أيام بالعاصمة الإدارية الجديدة والتى ستتم ولأول مرة فى تاريخ الوزارة إلكترونياً، مع أحقية المتقدم فى اختيار الوحدة التى يرغب بها حسب أسبقية الحجز.

ويقدم "اليوم السابع" للقراء حصاد أهم الأخبار وقرارات الوزارات التى نشرت منذ الساعات الأولى من صباح اليوم:

الإسكان تكشف تفاصيل وحدات العاصمة الإدارية الجديدة المقرر طرحها للحجز

 

"القابضة للمياه": 18 مليون جنيه لتوصيل مياه الشرب للمناطق المحرومة بسوهاج

 

مجموعة الـ77 والصين تحذر من التأثير السلبى لندرة المياه على الأمن الغذائى

 

وزير النقل: ارتفاع أرباح موانئ الوزارة لـ7.5 مليار جنيه خلال 2016\2017

 

غادة والى: مد معرض الأسر المنتجة بالإسكندرية حتى 2 يوليو

 

الأرصاد: طقس الغد حار على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

 

نقيب الأطباء يعلن عدم اكتمال النصاب القانونى للجمعية العمومية


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