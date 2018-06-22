جمعية البترول: اليابان قد تتوقف عن تحميل النفط الإيرانى فى أكتوبر

رويترز

قال رئيس جمعية البترول اليابانية تاكاشى تسوكيوكا إن شركات تكرير النفط المحلية قد تضطر إلى التوقف عن تحميل النفط الخام، اعتبارا من الأول من أكتوبر إذا لم تضمن الحكومة اليابانية إعفاء من العقوبات الأمريكية يسمح لهم بالاستمرار فى الاستيراد من طهران.

وقال إن من الممكن أن يضطر مشترو النفط الإيرانى اليابانيون إلى تقديم آخر طلبياتهم لشراء النفط الإيرانى فى أغسطس للتحميل فى سبتمبر إذا لم يتسن استمرار المدفوعات بعد فترة المئة وثمانين يوما التى تنتهى فى الرابع من نوفمبر.

وأشار خلال المؤتمر الأسبوعى الذى عقد اليوم الجمعة إلى أن السبب فى هذا هو أن مدفوعات شحنات الخام للتحميل فى أكتوبر ستكون فى نوفمبر.