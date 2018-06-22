تونس تؤكد حرصها على تعزيز التعاون مع جميع الدول الأفريقية لصالح شعوب القارة

تونس (أ ش أ)

أكّد الرئيس التونسى الباجى قايد السبسى أهمية التحولات السريعة والعميقة التى تعيشها القارة الإفريقية، فى ظل ما تتميز به دولها من إمكانيات وفرص تعاون واعدة جعلها محل اهتمام ومنافسة من قبل القوى الاقتصادية الكبرى فى العالم.

وشدّد السبسى على حرص تونس على تعزيز التعاون والتضامن مع كافة الدول الإفريقية لصالح شعوب القارة.

جاء ذلك لدى استقبال رئيس الجمهورية الباجى قايد السبسى اليوم الجمعة بقصر قرطاج آدم كودجو الوزير الأوّل التوجولى الأسبق والأمين العام السابق لمنظمة الوحدة الإفريقية، الاتحاد الإفريقى حاليا.

وتم التطرّق خلال القاء إلى أهم القضايا التى تشغل القارة الإفريقية والتحديات التى تواجهها دول القارة على المستويات السياسة والاقتصادية والتنموية وسبل دفع التعاون فيما بينها لتحقيق تطلعات شعوبها نحو مزيد من التقدم والازدهار.

واقترح الوزير الأوّل التوجولى الأسبق، فى هذا السياق ، فكرة إنشاء منتدى اقتصادى إفريقى على غرار منتدى "دافوس" يكون منصة لإطلاق مبادرات اقتصادية على مستوى القارة الإفريقية تشارك فيها الدول والحكومات والقطاع الخاص وتضطلع فيها تونس بدور رئيسى بحكم علاقاتها المتميزة مع الجميع واعتبارا لمواقفها المتوازنة والمعتدلة.

كما ثمّن الوزير الأوّل التوجولى الأسبق تجربة الانتقال الديمقراطى فى تونس واعتبر أنّها قادرة بفضل حكمة قياداتها وتمسك شعبها بقيم الحرية والعدالة على التغلب على صعوبات المرحلة الراهنة وكسب الرهان الديمقراطى.