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تعرف على مصروفات وشروط التقدم للمدارس المصرية اليابانية × 11 معلومة

الجمعة، 22 يونيو 2018 02:20 م
تعرف على مصروفات وشروط التقدم للمدارس المصرية اليابانية × 11 معلومة الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
كتب محمود طه حسين
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أعلنت وزارة التربية والتعليم شروط التقدم للمدارس المصرية اليابانية، ويقدم اليوم السابع"، في النقاط التالية شروط ومعايير التقدم.
 

1ـ  يكون التقدم للقبول بالمدارس المصرية اليابانية عبر البوابة الإلكترونية للوزارة.

2ـ  لن يتم قبول أى طلبات للتقدم بأى وسيلة أخرى أو بعد المواعيد المحددة أو تم تقديمها قبل الميعاد المحدد .

3ـ المنهج المستخدم فى هذه المدارس هو المنهج الدراسى المصرى بالإضافة إلى أنشطة “التوكاتسو” كأنشطة أساسية

4ـ لغة التدريس فى المدارس هى اللغة العربية.

5ـ مصروفات المدارس المصرية اليابانية هى مبلغ (10.000) عشرة آلاف جنيه مصرى للطالب شاملة الأنشطة .

6ـ أن يكون الطفل ووالده مصريين الجنسية وأن يكون سن الطفل وفق الشرائح العمرية المحددة لكل مرحلة تعليمية

7ـ الالتزام بالمربع السكنى للمدرسة، وفقًا للعنوان المثبت ببطاقة الرقم القومى لولى الأمر أو أى مستند رسمى.

8- يجب أن يتم ملئ البيانات الشخصية بحرص مع كتابة الاسم رباعيا وفقا لما هو مدون ببطاقة الرقم القومى.

9-  أى خطأ في البيانات الشخصية قد يتسبب في عدم القدرة على التواصل مع ولى الأمر وقد يتسبب في فقدان الفرصة المتاحة.

10-  يوقع ولى على كافة التعهدات والإقرارات التى تحددها وتقررها إدارة المدارس المصرية اليابانية.

11- مطلوب من الطفل شهادة ميلاد مميكنة للتلميذ وبطاقة الرقم القومى لولى الأمر، وإثبات محل الإقامة للعنوان الحالى بتاريخ سابق على الإعلان بـ6 أشهر

 

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