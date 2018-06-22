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تعرف على التحويلات المرورية بعد غلق محور الشهيد بمدينة نصر لمنع الزحام

الجمعة، 22 يونيو 2018 01:52 م
تعرف على التحويلات المرورية بعد غلق محور الشهيد بمدينة نصر لمنع الزحام إغلاق طريق-أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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وضعت اﻹدارة العامة لمرور القاهرة تحويلات مرورية بسبب غلق محور الشهيد بمدينة نصر لمدة 3 أيام لرفع أجزاء معدنية لكوبرى المشير غربا وسط انتشار الخدمات المرورية بمحيط اﻷعمال لحين الانتهاء منها خلال المدة المحددة لها.
 
وستشمل التحويلات بمحور المشير للقادم من اﻷوتوستراد والدائرى ومحمد زكى وسيكون بغلق مسطح المشير وتحويل حركة السيارات إلى كوبرى المشير، وعدم استكمال الرحلة إلى منطقة اﻷعمال مع التوجه إلى محور na، كما ستكون التحويلات بغلق المحور وتحويل حركة السيارات السيارات إلى كوبرى الواحة وعدم استكمال السير إلى منطقة اﻷعمال.
 
كما تشمل التحويلات بالطريق لحركة المرور بمخرج كوبرى أعمار يمينا إلى محور الشهيد بغلق منزل الكوبرى اتجاه منطقة اﻷعمال والدوران والعودة إلى محور المشير، وإجراء التحويلات مع تدعيم المنطقة بالمساعدات الفنية والمخاريط وطواحين هوائية وفواصل وعلامات إرشادية.

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