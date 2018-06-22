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تعرف على أحداث مكتب الإرشاد × 7 نقاط.. منها عقد 31 جلسة لنظر القضية

الجمعة، 22 يونيو 2018 02:30 ص
تعرف على أحداث مكتب الإرشاد × 7 نقاط.. منها عقد 31 جلسة لنظر القضية المستشار محمد شيرين فهمى
كتب محمد محسوب
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تستكمل الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، فى 27 يونيو المقبل برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، والمنعقدة بمعهد أمناء مرافعة الدفاع، فى أحداث مكتب الإرشاد.

 

"اليوم السابع" يقدم فى النقاط التالية كافة المعلومات عن القضية، وعدد الجلسات التى نظرت خلالها:

1- وقعت أحداث مكتب الإرشاد أمام محيط مكتب الإرشاد فى 30 يونيو 2013 للتنديد بحكم الرئيس المعزول وجماعة الإخوان.

2- فى المحاكمة الأولى قضت محكمة جنايات الجيزة فى 25 فبراير 2015، بالسجن المؤبد لبديع و13 آخرين من قيادات الجماعة والإعدام لـ4 متهمين.

3- فى 4 يناير 2016 محكمة النقض قبلت محكمة النقض طعن المتهمين وأعادت محاكمتهم.

4- نظرت أولى جلسات إعادة محاكمة المتهمين فى 20 يونيو 2016.

5- أبرز الشهود فى الدعوى العقيد طارق قرنى مأمور قسم شرطة المقطم، والمقدم أحمد هدية رئيس مباحث المقطم.

6- نظرت المحكمة 31 جلسة فى الدعوى حتى الآن.

7- آخر جلسة للقضية كانت يوم الثلاثاء الماضى، وقررت المحكمة تأجيل نظرها لـ27 يونيو المقبل.


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