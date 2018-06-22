تراجع إجمالى قيمة التداول بالبورصة إلى 2.8 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى

كتب هانى الحوتى

تراجع إجمالى قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 2.8 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، فى حين بلغت كمية التداول نحو 576 مليون ورقة منفذة على 67 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالى قيمة تداول قدرها 6.1 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 600 مليون ورقة منفذة على 85 ألف عملية خلال الأسبوع الماضى.

أما بورصة النيل، فبلغ إجمالى قيمة التداول فيها نحو 4 ملايين جنيه، وبلغت كمية التداول 5.4 مليون ورقة منفذة على 685 عملية خلال الأسبوع المنتهى؛ واستحوذت الأسهم على 90.7% من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة، فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 9.3%، جاء ذلك وفقاً للتقرير الأسبوعى للبورصة المصرية.

ووزعت إجماليات التداول للشركات المدرجة فى مؤشرات البورصة، بين 2001 مليون جنيه بالمؤشر الرئيسى للبورصة بحجم تداول 469 مليون ورقة مالية منفذة، وعدد عمليات 42 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 70" نحو 347 مليون جنيه بحجم تداول 81 مليون ورقة مالية منفذة من خلال 18 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 100" نحو 2347 مليون جنيه بحجم تداول 551 ورقة مالية منفذة من خلال 59 ألف عملية.

يذكر أن البورصة لم تنعقد سوى 3 جلسات فقط خلال الأسبوع الجارى بسبب أجازة عيد الفطر يومى الأحد والإثنين.