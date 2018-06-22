تحرير 5 محاضر ضد محطات بنزين فى الشرقية وضبط 100 ألف لتر محروقات

الشرقية – إيمان مهنى

حررت مديرية التموين بالشرقية ، 5 محاضر أمن دولة طوارئ ضد عدد من محطات البنزين، لقيامهم بالتحفظ على الوقود فى خزانات ومنع بيعها للمواطنين لبيعها فى السوق السوداء، حيث ضبط 82 ألف لتر سولار و17ألف و500 لتر بنزين.

وأكد يسرى كمال رئيس قطاع تموين وسط الشرقية، لـ" اليوم السابع"، أنه شن حملة مكبرة التفتيش علي محطات البنزين ومتابعتها وتوفير المواد البترولية برفقة المفتشين ، "مجدى فرج ،مصطفى الشحات ،ابو طالب صلاح" ، بالمرور على محطات تموين السيارات بها ، أسفرت عن تحرير المحضر برقم 1063 ج ادط مركز الزقازيق ضد وكيل محطة تموين سيارات مصر للبترول لتجميع 29 الف لتر سولار داخل خزانات المحطة، محضر برقم1074 ج ادط مركز الزقازيق ضد وكيل محطة تموين سيارات توتال لتجميع 6 آلاف لتر بنزين 92 بدون أذون شحن وعدم وجود سجلات زيارات وسجل 21 بترول مكرر ، محضر برقم 83 ج اد ط مركز فاقوس ضد صاحب محطة تموين سيارات مصر للبترول لتجميع 6765 لتر بنزين 80 ، وتجميع 31194 لتر سولار داخل 3 خزانات بالمحطة ، المحضر رقم 84ج اد ط مركز فاقوس ضد توكيل محطة تموين سيارات مصر للبترول لتجميع 4605 لتر بنزين 80 ، و تجميع 21746 لتر سولار داخل خزانات المحطة ، المحضر رقم 85 ج ادط ضد صاحبة محطة تموين سيارات توتال مركز فاقوس لعدم الاحتفاظ بسجل 21بترول مكرر أثناء المرور .