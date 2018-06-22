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تجديد حبس قاتلة زوجها بمساعدة عشيقها 15 يوما على ذمة التحقيق

الجمعة، 22 يونيو 2018 10:13 ص
تجديد حبس قاتلة زوجها بمساعدة عشيقها 15 يوما على ذمة التحقيق حبس - أرشيفية
فريق المحافظات
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قررت نيابة مغاغة تجديد حبس ربة منزل متهمة بقتل زوجها بمساعدة عشيقها، وإلقاء جثته بالقرب من مسكنه 15 يوما على ذمة التحقيق.
 
تلقى اللواء ممدوح عبد المنصف حبيب مدير أمن المنيا إخطاراً بالعثور على جثة "س.س.ف" 35 سنة، عامل مقيم بدائرة مركز مغاغة، وبمناظرتها تبين إصابته بعدة طعنات بالبطن والظهر وجرح قطعى بالجانب الأيسر من الوجه. 
 
وبتشكيل فريق البحث من إدارة البحث الجنائى بالمديرية، تبين أن وراء الواقعة "م.ع.ف" 28 سنة ربة منزل زوجة المجنى عليه، و"ش.س.ذ" عامل مقيم بدائرة مركز شرطة مغاغة، لارتباط زوجة المجنى عليه والمتهم بعلاقة عاطفية، وتبين أيضا من التحريات، أن سوء معاملة الزوج هى التى أدت إلى اتفقها وعشيقها للتخلص منه تمهيداً لزوجها عقب ذلك.
 
وعقب تقنين الإجراءات واستهداف المتهمين تم ضبط الزوجة، وبمواجهتهما أقرت بما جاء بالتحريات، وأضافت أنها اتفقت والمتهم الآخر على تسهيل دخوله إلى مسكنها وإخفائه حتى حضر الزوج، وبدأ يغط فى النوم، وقاما بالتعدى على المجنى عليه بعدة طعنات حتى فارق الحياة، وألقيا جثته بالقرب من مسكنه، وتخلصا من آثار الجريمة، وعقب ذلك توجهت الزوجة إلى والد زوجها لإخباره بترك زوجها المسكن عقب تلقية اتصال تليفونى.
 
وبالعرض على النيابة العامة اعترفت المتهمة بالواقعة، والتى قررت تجديد حبسها 15 يوما على ذمة التحقيق.

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