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تاميل كرامولوغلو.. صديق أردوغان السابق ومنافسه الحالى

الجمعة، 22 يونيو 2018 05:28 م
تاميل كرامولوغلو.. صديق أردوغان السابق ومنافسه الحالى تاميل كرامولوغلو
كتب: محمد محسن أبو النور
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سلطت صحيفة الجارديان البريطانية الضوء على السياسى التركى تاميل كرامولوغلو الإسلامى الذى تلقى تعليمه فى بريطانيا، ويحاول سحب البساط من تحت أقدام الرئيس التركى المنتهية ولايته رجب طيب أردوغان من خلال اختلاس عدد من الأصوات منه بعد غد الأحد فى الانتخابات التركية.

ولفتت الصحيفة، فى تقرير لها نشرته من خلال موقعها على الإنترنت اليوم الجمعة، إلى أن كارامولوغلو يتكئ مرة أخرى على أريكة عميقة فى مدرج طارئرات خاصة فى مطار أتاتورك بإسطنبول ويلقى نظرة على المكان الذى ظل فيه رفيقه القديم رجب طيب أردوغان الطريق.

وأوضحت الجريدة، أن كارامولوغلو كان حليفًا مقربًا وصديقًا للرئيس التركى، منذ أن كانا عضوين فى حزب الرفاه الإسلامى فى الثمانينيات وعملا سوية مع ساسة إسلاميين يحاولون إيجاد مساحة للدين بموجب دستور تركيا العلمانى العنيف، فى إشارة إلى أستاذهما نجم الدين أربكان.

بالرغم من ذلك، فإن تاميل كارامولوغلو هو اليوم عضو بارز فى ائتلاف يعمل على هزيمة الرئيس رجب طيب أردوغان وحزب العدالة والتنمية (AKP) فى انتخابات رئاسية مبكرة تجرى يوم الأحد، ومن المحتمل أنه ستعصف بالأغلبية البرلمانية التى يحظى بها الرئيس.

وفى السياق، تعهد الرئيس التركى رجب طيب إردوغان ومنافسه الرئيس فى انتخابات الرئاسة التى تجرى يوم الأحد بإعادة اللاجئين السوريين لبلادهم فى استجابة لقلق الناخبين المتزايد إزاء أعداد اللاجئين فى تركيا.

ويعد محرم إنجه مرشح حزب الشعب الجمهورى، أكبر منافس لأردوغان فى الانتخابات وتعهد هو الآخر بإعادة السوريين لبلادهم.


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