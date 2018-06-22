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تأخر إقلاع 4 رحلات دولية من مطار القاهرة بسبب ظروف التشغيل وأعمال الصيانة

الجمعة، 22 يونيو 2018 10:53 ص
تأخر إقلاع 4 رحلات دولية من مطار القاهرة بسبب ظروف التشغيل وأعمال الصيانة مطار القاهرة الدولى - ارشيفية
كتب هانى عثمان
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تأخر إقلاع 4 رحلات دولية، صباح اليوم ،الجمعة، من مطار القاهرة الدولى عن موعدهم المقرر بجدول التشغيل، بسبب أعمال الصيانة وظروف التشغيل.

وقالت مصادر، إن رحلة خطوط طيران نسما رقم 120 المتجهة إلى تبوك، تأخر إقلاعها لأكثر من ساعة، كما تأخرت رحلة الخطوط الجوية الاسترالية رقم 866 المتجهة إلى فيينا، بسبب أعمال الصيانة. 

وأوضحت المصادر، إلى أن رحلة الخطوط الأثيوبية المتجهة إلى أديس أبابا رقم 453، تأخر إقلاعها لأكثر من ساعة، كما تأخرت رحلة الخطوط الإيطالية رقم 806، المتجهة إلى ميلان، بسبب ظروف التشغيل.

 

 

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