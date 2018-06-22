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بيان الصحة: 44 مصابا باشتباه تسمم غذائى بعد تناولهم وجبات بفرح فى أسيوط

الجمعة، 22 يونيو 2018 09:19 م
بيان الصحة: 44 مصابا باشتباه تسمم غذائى بعد تناولهم وجبات بفرح فى أسيوط د. هالة زايد وزيرة الصحة
كتب وليد عبد السلام
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أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء اليوم، الجمعة، إصابة 44 مواطنا باشتباه تسمم غذائى، بعد تناولهم وجبات عبارة عن (خضار، ولحم، وأرز)، فى إحدى الأفراح، بقرية جزيرة الأكراد، مركز الفتح، محافظة أسيوط.

 

وأوضح الوزارة فى بيان اليوم أنه تم الدفع بـ15 سيارة إسعاف مجهزة لنقل المصابين إلى مستشفى الإيمان العام، موضحا أنه تم نقل 3 حالات عن طريق الأهالى إلى مستشفى جامعة أسيوط وتم اسعافهم وخرجوا خروج تحسن، فيما تم إسعاف 3 آخرين عن طريق سيارات الإسعاف بموقع الحادث وغادروا، بعد تلقيهم العلاج اللازم.

 

وأضافت أن مستشفى الإيمان العام استقبلت 38 حالة، مشيرا إلى أن أعراضهم تراوحت ما بين الأم بالبطن، ومغص، وقئ، وحالتهم مستقرة ويخضعون للعلاج والرعاية اللازمة، ومن المنتظر خروجهم خلال الساعات القليلة القادمة.

 

ولفتت الوزارة إلى أنه تم على الفور تكليف مفتشى إدارة المراقبة على الأغذية بمديرية الشئون الصحية بأسيوط، بإتخاذ كافة الإجراءات الوقائية، وسحب عينات من الوجبات وإرسالها لمعامل التحاليل، كما تم التحفظ على باقى الوجبات.

 


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