بدء سريان الاجراءات الاوروبية التجارية المضادة لواشنطن

بروكسل (أ ف ب)

دخلت اجراءات الاتحاد الاوروبى المضادة لفرض الولايات المتحدة رسوما على صادرات الصلب والالمنيوم، بحق بعض المنتجات الأمريكية على غرار الجينس والويسكى الاميركى والدراجات النارية، حيز التنفيذ مع بدء يوم الجمعة بتوقيت بروكسل (22,00 ت ج).

ونشرت فى الجريدة الرسمية للاتحاد الاوروبى الخميس لتنفذ الجمعة لائحة المنتجات المشمولة برسوم اضافية بنسبة 25 بالمئة فى الغالب.

وكانت مفوضة التجارة سيسليا مالستروم قالت هذا الاسبوع ان "القرار الاحادى وغير المبرر للولايات المتحدة" بفرض تلك الرسوم الجمركية "لم يترك لنا من خيار آخر".

واضافت "انه لا يمكن خرق قواعد التجارة الدولية دون رد فعل من جانبنا" موضحة انه "اذا الغت الولايات المتحدة رسومها الجمركية" فان الاجراءات المضادة الاوروبية "ستلغى بدورها".