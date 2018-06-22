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بدء تسجيل أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الأطباء بدار الحكمة

الجمعة، 22 يونيو 2018 01:06 م
بدء تسجيل أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الأطباء بدار الحكمة عمومية الأطباء
كتب إبراهيم سالم
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بدأ أعضاء نقابة الأطباء، منذ قليل، التسجيل فى الجمعية العمومية الطارئة التى تعقدها النقابة العامة للأطباء، ظهر اليوم الجمعة، وذلك بمقر النقابة بدار الحكمة، للوصول للنصاب القانونى للجمعية.

ومن المقرر أن تناقش العمومية 5 قضايا، هى "التعدى على ممارسة مهنة الطب من غير الأطباء، تأمين الأطباء أثناء عملهم بالمستشفيات، الإسراع فى إعادة مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية بمجلس النواب، التعسف الإدارى ضد الأطباء" الندب التعسفى، وقف الإجازات بدون راتب، حافز النوباتجيات ومقابل ساعات العمل الزائدة".

وتناقش العمومية أيضا، رسوم الدراسات العليا وضرورة تحمل وزارة الصحة لها، وفقا للقانون 137 المعدل للقانون 14.


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