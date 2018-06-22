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اليونان تطوى صفحة بعد اتفاق منطقة اليورو حول الديون

الجمعة، 22 يونيو 2018 12:17 م
اليونان تطوى صفحة بعد اتفاق منطقة اليورو حول الديون رئيس الوزراء اليونانى
أثينا (أ ف ب)
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أعلن الناطق باسم الحكومة اليونانية الجمعة، أن أثينا "تطوى صفحة" بعد اتفاق وزراء مالية منطقة اليورو الذى أنهى 8 أعوام من الأزمة وشمل تخفيفا أخيرا كبيرا للدين اليونانى.

وقال الناطق ديمتريس تزاناكوبولوس "اليونان تطوى صفحة، أن دينها أصبح الآن قابلا للسداد" مضيفا "أعتقد أنه أصبح بإمكان الشعب اليونانى أن يبتسم وأن يتنفس مجددا".

وأضاف للتلفزيون الرسمى "هذا قرار تاريخى"، وبموجب اتفاق توصل إليه وزراء مالية منطقة اليورو بصعوبة ليل الخميس الجمعة، أصبح بإمكان اليونان الخروج من برنامج انقاذها المالى فى 20 أغسطس.

ويشكل الاتفاق نقطة تحول لمنطقة اليورو بعد عقد تقريبا على بدء أزمة اليونان المالية التى أوصلت اليورو إلى شفير الانهيار.

 


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