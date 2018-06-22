اليوم.. ختام المؤتمر الدولى "المياه من أجل التنمية المستدامة" بطاجكيستان

كتبت أسماء نصار

يختتم اليوم الجمعة المؤتمر الدولى " المياه من أجل التنمية المستدامة" الذى عقد أعماله بالعاصمة الطاجيكية دوشانبي، على مدار 3 أيام، وحضره الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، نيابة عن رئيس الوزراء.

وأكد عبد العاطي فى كلمته، أن المياه من أهم أهداف التنمية المستدامة باعتبارها ركيزة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية وهو ما أخذته مصر فى اعتبارها عند إعداد خطتها القومية للموارد المائية للفترة من 2017 إلى 2037 مع وضع عام 2030 كمعلم رئيسي تماشياً مع رؤية مصر 2030 وتتمثل الدعائم الرئيسية الأربع في الخطة القومية للموارد المائية في الترشيد وتنمية موارد جديدة وتحسين نوعية المياه وزيادة المعرفة والوعى واصدار التشريعات اللازمة.

وعرض عبد العاطى التحديات المائية التى تواجه الدولة المصرية موضحاً أن حالة المياه فى مصر تعد حرجة وفريدة من نوعها، و أن مصر قد وصلت إلى حالة تفرض فيها كمية المياه المتاحة حدودا على تنميتها الاقتصادية، وان التنبؤات السكانية لعام 2025 يتضح معها أن نصيب الفرد من المياه قد ينخفض ​​إلى أقل من 500م3 سنوياً مع مؤشرات التدهور السريع في جودة المياه السطحية والجوفية، بالإضافة الى كونها دولة المصب في حوض النيل حيث تعتمد اعتمادا كليا تقريبا على نهر النيل النابع خارج حدودها .