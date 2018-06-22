"اليوم السابع": جلسة الـ60 دقيقة بين أبوريدة ومحمد صلاح

تتناول جريدة "اليوم السابع" فى عددها الصادر غدا السبت، تفاصيل الجلسة التى جمعت رئيس الاتحاد المصرى لكرة القدم المهندس هانى أبوريدة، وهيكتور كوبر المدير الفنى للمنتخب، ومحمد صلاح نجم الفراعنة، واستمرت حوالى ساعة.

واقرأ داخل عدد الغد..

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