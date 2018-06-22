الهند تأمل فى افتتاح ميناء تشابهار الإيرانى بحلول 2019

(رويترز)

قالت الحكومة الهندية في بيان اليوم الجمعة إن الهند تُجري محاولات لتشغيل ميناء تشابهار في إيران بحلول 2019 على الرغم من تجدد العقوبات الأمريكية ضد طهران.

ويجري تطوير مجمع ميناء تشابهار المدعوم من قبل الهند في إيران ضمن ممر نقل جديد يصل إلى أفغانستان، وقد يفتح الطريق أمام تجارة بملايين الدولارات ويقلل اعتمادها على باكستان.

وقال وزير النقل والشحن البحرى نيتين جادكارى فى البيان إن الميناء سيوفر وصولا سهلا إلى رابطة الدول المستقلة.

ويلقي قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالانسحاب من الاتفاق النووي المبرم في عام 2015 ومعاقبة المؤسسات المالية التي تتعامل مع طهران بظلال على قابلية تشابهار للاستمرار.