النيابة تطلب تحريات المباحث فى حريق أسفل عقار بالسيدة زينب

كتب أحمد إسماعيل

كلفت نيابة السيدة زينب رجال المباحث بسرعة التحريات حول نشوب حريق اسفل عقار سكنى فى منطقة السيدة زينب لبيان وجود شبهة جنائية من عدمه، وذلك بعدما تمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة من إخماد حريق مخلفات أسفل عقار سكنى فى السيدة زينب، دون وقوع إصابات.

كانت غرفة عمليات نجدة القاهرة تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق مخلفات فى السيدة زينب، وتم الدفع بـسيارات إطفاء، وفرض كردون أمنى، وتم محاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات، وتم إخماد الحريق، تحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامه لمباشرة التحقيقات والتى امرت بما سبق.