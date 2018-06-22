video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 22 يونيو 2018 10:02 م
خالد صلاح
}
الرئيسية حوادث

النيابة تحقق فى واقعة تمزيق جزار جسد زوجته وعشقيها بالأسمرات

الجمعة، 22 يونيو 2018 09:00 م
النيابة تحقق فى واقعة تمزيق جزار جسد زوجته وعشقيها بالأسمرات جثة - أرشيفية
كتب أحمد إسماعيل
إضافة تعليق

فتحت نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، برئاسة المستشار أحمد عز الدين عبد الشافى المحامى العام للنيابات، التحقيق فى واقعة تمزيق جزار جسد زوجته وعشيقته فى حى الأسمرات عقب ضبطهما داخل غرفة نومه.

 

وطلبت النيابة العامة الاستعلام من مستشفى المقطم العام عن الحالة الصحية للزوجة والعشيق للاستماع إلى أقوالهم.

 

وكلفت النيابة العامة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بسرعة التحريات حول الواقعة.

 

تلقى اللواء محمد منصور، مدير مباحث العاصمة، إخطارا من الرائد محمود إسماعيل، رئيس مباحث قسم شرطة المقطم، مفاده تلقيه بلاغا من الأهالى بوجود مصابين داخل عقار سكنى بمنطقة الأسمرات.

 

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة، وتبين أنه أثناء عودة جزار إلى منزله صباح اليوم، الجمعة، وجد زوجته، ربة منزل، 24 سنة، فى أحضان عشيقها، عاطل وعمره 17 سنة، فقام بالتعدى عليهما بساطور، وتم نقلهما فى حالة حرجة إلى المستشفى، وتم تشديد الحراسة عليهما وألقى القبض على المتهم وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"مستأنف المقطم" تبرئ 12 شخصا بينهم 6 سيدات من تهمة التجمهر بحى الأسمرات

حبس سائق قتل زوجته لخلافهما على النزول لإحضار وجبة السحور بالمقطم

أخبار مصر

أخبار الحوادث

النيابة العامة

جرائم الشروع في قتل

الأسمرات

أمن القاهرة




لا تفوتك
الأرصاد: طقس الغد حار على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

الأرصاد: طقس الغد حار على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

الإسكان تكشف تفاصيل وحدات العاصمة الإدارية الجديدة المقرر طرحها للحجز

الإسكان تكشف تفاصيل وحدات العاصمة الإدارية الجديدة المقرر طرحها للحجز

تركيا.. "إسلامى وعلمانى" إيد واحدة فى مواجهة الدكتاتور.. صحف بريطانية تفتح النار على أردوغان قبل انتخابات الأحد.. توقعات باللجوء إلى التزوير لانتزاع الرئاسة .. والاندبندنت تؤكد: السباق لن يحسم من الجولة الأولى

تركيا.. "إسلامى وعلمانى" إيد واحدة فى مواجهة الدكتاتور.. صحف بريطانية تفتح النار على أردوغان قبل انتخابات الأحد.. توقعات باللجوء إلى التزوير لانتزاع الرئاسة .. والاندبندنت تؤكد: السباق لن يحسم من الجولة الأولى

عماد الدين حسين بعد تعليق بريزنتيشن على مقاله: لم نكن نعلم هذه المعلومات.. ونقدر الدور الكبير للشركة فى دعم المنتخب وصناعة الكرة المصرية.. ونعلم جميعا المحاولات الممنهجة على شركة we

عماد الدين حسين بعد تعليق بريزنتيشن على مقاله: لم نكن نعلم هذه المعلومات.. ونقدر الدور الكبير للشركة فى دعم المنتخب وصناعة الكرة المصرية.. ونعلم جميعا المحاولات الممنهجة على شركة we

إن كيدهن عظيم.. سيدة تحرر 182 بلاغا ضد زوجها بعد زواجه من أخرى

إن كيدهن عظيم.. سيدة تحرر 182 بلاغا ضد زوجها بعد زواجه من أخرى

مصدر باتحاد الكرة: حسن شحاتة المدرب الوطنى الوحيد المرشح لخلافة كوبر

مصدر باتحاد الكرة: حسن شحاتة المدرب الوطنى الوحيد المرشح لخلافة كوبر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة