النيابة تحقق فى واقعة تمزيق جزار جسد زوجته وعشقيها بالأسمرات

فتحت نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، برئاسة المستشار أحمد عز الدين عبد الشافى المحامى العام للنيابات، التحقيق فى واقعة تمزيق جزار جسد زوجته وعشيقته فى حى الأسمرات عقب ضبطهما داخل غرفة نومه.

وطلبت النيابة العامة الاستعلام من مستشفى المقطم العام عن الحالة الصحية للزوجة والعشيق للاستماع إلى أقوالهم.

وكلفت النيابة العامة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بسرعة التحريات حول الواقعة.

تلقى اللواء محمد منصور، مدير مباحث العاصمة، إخطارا من الرائد محمود إسماعيل، رئيس مباحث قسم شرطة المقطم، مفاده تلقيه بلاغا من الأهالى بوجود مصابين داخل عقار سكنى بمنطقة الأسمرات.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة، وتبين أنه أثناء عودة جزار إلى منزله صباح اليوم، الجمعة، وجد زوجته، ربة منزل، 24 سنة، فى أحضان عشيقها، عاطل وعمره 17 سنة، فقام بالتعدى عليهما بساطور، وتم نقلهما فى حالة حرجة إلى المستشفى، وتم تشديد الحراسة عليهما وألقى القبض على المتهم وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.