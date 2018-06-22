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الجمعة، 22 يونيو 2018 10:43 ص
خالد صلاح
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النفط يرتفع بفعل الضبابية بشأن اجتماع أوبك

الجمعة، 22 يونيو 2018 09:37 ص
النفط يرتفع بفعل الضبابية بشأن اجتماع أوبك أوبك - صورة أرشيفية
رويترز
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ارتفعت أسعار النفط بنحو 1%، اليوم الجمعة، مدعومة بحالة الضبابية بشأن ما إذا كانت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ستتمكن من الاتفاق على زيادة فى الإنتاج خلال اجتماع فى فيينا.

وارتفعت أسعار خام القياس العالمى مزيج برنت 73 سنتا، أو ما يعادل 1%، فى العقود الآجلة إلى 73.78 دولار للبرميل بحلول الساعة 0502 بتوقيت جرينتش.

وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 72 سنتا، أو 1.1%، فى العقود الآجلة إلى 66.26 دولار للبرميل.

وتجتمع أوبك مع منتجين مستقلين بينهم روسيا فى مقر المنظمة بالعاصمة النمساوية لمناقشة سياسة الإنتاج.


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