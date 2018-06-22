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"القابضة للمياه": 18 مليون جنيه لتوصيل مياه الشرب للمناطق المحرومة بسوهاج

الجمعة، 22 يونيو 2018 10:21 ص
"القابضة للمياه": 18 مليون جنيه لتوصيل مياه الشرب للمناطق المحرومة بسوهاج المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى
كتب أحمد حسن
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أعلن المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، تخصيص مبلغ 18 مليون جنيه من قرض البنك الدولى للتنمية المحلية لتوصيل خدمة مياه الشرب للمناطق المحرومة بمحافظة سوهاج، وذلك فى اطار حرص الحكومة المصرية على توصيل خدمة مياه الشرب لكافة المواطنين.

وأوضح اللواء مهندس محمد بدرى محمد دين، رئيس مجلس ادارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، أن الـ18 مليون جنيه، منها مبلغ 3.2 مليون جنيه لمركز البلينا، ومبلغ 2 مليون جنيه لمركز جرجا، ومبلغ 1.5 مليون جنيه لمركز دار السلام، ومبلغ 1.5 مليون جنيه لمركز طما، ومبلغ 1.5 مليون جنيه لمركز طهطا، ومبلغ 1.5 مليون جنيه لمركز المراغة، ومبلغ 1.5 مليون جنيه لمركز جهينة، كما تبلغ تكلفة مد خطوط المياه للمناطق المحرومة بمركز ومدينة سوهاج 2 مليون جنيه، ومركز اخميم 1.5 مليون جنيه، ومركز ساقلتة 1.5 مليون جنيه، ومركز المنشأة 1.5 مليون جنيه.

وأشار إلى أن المناطق المحرومة تتمثل فى الامتدادات العمرانية الجديدة داخل الحيز العمرانى والتى لديها موافقات تنظيمية، وسيتم مد خطوط المياه للمناطق المحرومة باطوال 127 كيلو مترا، وتم البدء فى أعمال الطرح والترسية لتنفيذ الاعمال خلال ستة اشهر، وبذلك تصل نسبة تغطية خدمة مياه الشرب بالمحافظة من 97% الى 100%.

 


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الصرف الصحى

مياه الشرب

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سوهاج




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