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العفو الدولية: ميليشيات الحوثى تعرقل دخول المساعدات الإنسانية لليمن

الجمعة، 22 يونيو 2018 04:50 م
العفو الدولية: ميليشيات الحوثى تعرقل دخول المساعدات الإنسانية لليمن الحوثيين
أ ش أ
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اتهمت منظمة العفو الدولية، اليوم الجمعة، ميليشيات الحوثى الانقلابية بعرقلة دخول المساعدات الإنسانية والتأثير على عملية توزيعها فى اليمن.

وذكرت المنظمة - فى بيان، أوردته قناة العربية الأخبارية اليوم - أن عمال الإغاثة وصفوا الإجراءات التى تقوم بها ميليشيات الحوثى بأنها البيروقراطية المفرطة مما تسبب فى تأخيرات شديدة لدخول المساعدات للشعب اليمني.

وأكدت المنظمة أن الحوثيين تستخدمون إجراءات عشوائية لتقييد حركة موظفى المساعدات الإنسانية وتحاول التأثير على إيصال المعونات وتحديد من يتسلمها وفى أى المناطق توزع، وفى غالب الأحيان تتدخل قوات الحوثى لفرض توزيعها بنفسها.

بدورها، قالت مديرة البحوث فى برنامج الشرق الأوسط لين معلوف، إن التدخل المتكرر والمفرط والتعسفى لقوات الحوثيين فى إيصال المساعدات وتوزيعها يتسبب فى أضرار لا توصف للمدنيين الذين تتدمر حياتهم نتيجة لذلك.

ودعت منظمة العفو الدولية مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى ضمان السماح لجميع أطراف النزاع فى اليمن بالوصول الفورى، ودون عوائق، إلى وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية لتوصيل الطعام والوقود والأدوية والإمدادات الطبية إلى المدنيين المحتاجين إليها فى جميع أنحاء اليمن.
 


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