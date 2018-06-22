السعودية تعلن عن "اجماع" فى "أوبك" على زيادة الانتاج بحوالى مليون برميل

أ ف ب

قررت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) بالاجماع زيادة إنتاجها النفطى بحوالي مليون برميل في اليوم، وفقا لما اعلنه وزير الطاقة السعودي خالد الفالح الجمعة فى ختام الاجتماع نصف السنوى للمنظمة، وذلك رغم تردد ايران.

وقال الفالح "اتفقنا على حوالى مليون برميل اقترحناها". وأضاف "اعتقد ان هذا سيسهم بشكل كبير في تلبية الطلب الاضافى الذي نتوقعه فى النصف الثانى من العام".

وهدف المليون برميل يوميا المتعلق بأوبك وعشرة منتجين آخرين بينهم روسيا ليس مذكورا فى النص الذى وقعته المنظمة التى لا يزال يتعين عليها الاجتماع مع شركائها غدا السبت.

واعتبارا من الآن، تطلب اوبك من اعضائها النظر فى حجم الانتاج بشكل شامل بدلا من تحديد اهداف لكل بلد، ما يمهد الطريق امام اعادة توزيع الحصص من بلد الى آخر.