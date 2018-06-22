video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 22 يونيو 2018 10:05 م
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عربية

الرئيس اليمنى يشيد بانتصارات الجيش فى معارك البيضاء

الجمعة، 22 يونيو 2018 09:10 م
الرئيس اليمنى يشيد بانتصارات الجيش فى معارك البيضاء عبد ربه منصور هادى
كتبت إيمان حنا
إضافة تعليق

أشاد الرئيس المشير الركن عبدربه منصور هادى رئيس الجمهورية اليمنية القائد الأعلى للقوات المسلحة بالانتصارات التى يحققها ابطال الجيش الوطنى، فى محافظة البيضاء بعد مواجهات ودحر المليشيا الحوثية الانقلابية الإيرانية من ناصع والقنذعه وغيرها من المناطق الهامة التى تم استعادتها وتحريرها.

 

وأكد رئيس الجمهورية خلال اتصاله بقائد اللواء 173 العميد صالح عبدربه المنصورى على أهمية مواصلة مثل هذه الانتصارات النوعية حتى تطهير محافظة البيضاء بالكامل من المليشيا الحوثية الإيرانية.

 

وحمل الرئيس العميد المنصورى نقل تهانيه إلى كافة الجنود والصف والضباط بالانتصارات التى تحققت فى جبهة البيضاء؛ مترحماً على ارواح الشهداء ومتمنياً الشفاء العاجل للجرحى.

 

وأكد قائد اللواء 173 جبهة البيضاء مواصلة العمليات العسكرية الرامية إلى تطهير البيضاء وتخليصها من المليشيا الحوثية الانقلابية؛ مشيراً إلى ما يتمتع به أبطال الجيش الوطنى من معنويات قتالية عالية لمواصلة تحقيق الانتصارات وصولاً للعاصمة صنعاء.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

اليمن: بقاء ميناء الحديدة بأيدى الحوثى خطر على أمن واستقرار دول المنطقة والعالم

الرئيس اليمنى

البيضاء

السمن

عبد ربه الحرب فى اليمن

الجيش اليمنى




لا تفوتك
الأرصاد: طقس الغد حار على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

الأرصاد: طقس الغد حار على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

الإسكان تكشف تفاصيل وحدات العاصمة الإدارية الجديدة المقرر طرحها للحجز

الإسكان تكشف تفاصيل وحدات العاصمة الإدارية الجديدة المقرر طرحها للحجز

تركيا.. "إسلامى وعلمانى" إيد واحدة فى مواجهة الدكتاتور.. صحف بريطانية تفتح النار على أردوغان قبل انتخابات الأحد.. توقعات باللجوء إلى التزوير لانتزاع الرئاسة .. والاندبندنت تؤكد: السباق لن يحسم من الجولة الأولى

تركيا.. "إسلامى وعلمانى" إيد واحدة فى مواجهة الدكتاتور.. صحف بريطانية تفتح النار على أردوغان قبل انتخابات الأحد.. توقعات باللجوء إلى التزوير لانتزاع الرئاسة .. والاندبندنت تؤكد: السباق لن يحسم من الجولة الأولى

عماد الدين حسين بعد تعليق بريزنتيشن على مقاله: لم نكن نعلم هذه المعلومات.. ونقدر الدور الكبير للشركة فى دعم المنتخب وصناعة الكرة المصرية.. ونعلم جميعا المحاولات الممنهجة على شركة we

عماد الدين حسين بعد تعليق بريزنتيشن على مقاله: لم نكن نعلم هذه المعلومات.. ونقدر الدور الكبير للشركة فى دعم المنتخب وصناعة الكرة المصرية.. ونعلم جميعا المحاولات الممنهجة على شركة we

إن كيدهن عظيم.. سيدة تحرر 182 بلاغا ضد زوجها بعد زواجه من أخرى

إن كيدهن عظيم.. سيدة تحرر 182 بلاغا ضد زوجها بعد زواجه من أخرى

مصدر باتحاد الكرة: حسن شحاتة المدرب الوطنى الوحيد المرشح لخلافة كوبر

مصدر باتحاد الكرة: حسن شحاتة المدرب الوطنى الوحيد المرشح لخلافة كوبر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة