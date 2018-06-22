الرئيس اليمنى يشيد بانتصارات الجيش فى معارك البيضاء

أشاد الرئيس المشير الركن عبدربه منصور هادى رئيس الجمهورية اليمنية القائد الأعلى للقوات المسلحة بالانتصارات التى يحققها ابطال الجيش الوطنى، فى محافظة البيضاء بعد مواجهات ودحر المليشيا الحوثية الانقلابية الإيرانية من ناصع والقنذعه وغيرها من المناطق الهامة التى تم استعادتها وتحريرها.

وأكد رئيس الجمهورية خلال اتصاله بقائد اللواء 173 العميد صالح عبدربه المنصورى على أهمية مواصلة مثل هذه الانتصارات النوعية حتى تطهير محافظة البيضاء بالكامل من المليشيا الحوثية الإيرانية.

وحمل الرئيس العميد المنصورى نقل تهانيه إلى كافة الجنود والصف والضباط بالانتصارات التى تحققت فى جبهة البيضاء؛ مترحماً على ارواح الشهداء ومتمنياً الشفاء العاجل للجرحى.

وأكد قائد اللواء 173 جبهة البيضاء مواصلة العمليات العسكرية الرامية إلى تطهير البيضاء وتخليصها من المليشيا الحوثية الانقلابية؛ مشيراً إلى ما يتمتع به أبطال الجيش الوطنى من معنويات قتالية عالية لمواصلة تحقيق الانتصارات وصولاً للعاصمة صنعاء.