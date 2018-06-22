الرئيس التركى: سنخفض عدد الوزارات ونسرع وتيرة عملية اتخاذ القرار

إسطنبول (رويترز)

قال الرئيس التركى رجب طيب أردوغان إنه سيخفض بشدة عدد الوزارات إلى 16 وزارة وسيسرع وتيرة عملية اتخاذ القرار فى الحكومة المقبلة إذا فاز فى الانتخابات المقرر إجراؤها يوم الأحد والتى تؤذن بالتحول إلى نظام رئاسى تنفيذى.

ويدلى الأتراك بأصواتهم مطلع الأسبوع المقبل فى انتخابات رئاسية وبرلمانية يسعى إردوغان خلالها لتمديد حكمه المستمر منذ 15 عاما وتولى سلطات جديدة واسعة يقول إن البلاد تحتاجها للتعامل مع المخاطر الاقتصادية والأمنية.

وقال أردوغان فى مقابلة مع تلفزيون (إيه.تي.في) مساء أمس الخميس "عندما كنت رئيسا للوزراء كانت هناك 37 وزارة وخفضنا هذا العدد إلى 26 والآن سنخفضه إلى 16".

وأدلى بهذه التصريحات بعد أن وصل بطائرة إلى مطار ضخم تحت الإنشاء فى الشطر الأوروبى من مدينة إسطنبول.

وتشير استطلاعات الرأى إلى أن المنافسة فى الانتخابات قد تكون أشد مما كان متوقعا عندما دعا إردوغان لانتخابات مبكرة فى أبريل، الأمر الذى يوحى بأنه قد يضطر لخوض جولة إعادة فى السباق على الرئاسة بينما قد يخسر حزب العدالة والتنمية الحاكم الذى ينتمى له أغلبيته فى البرلمان المؤلف من 600 مقعد.

وذكر أن حزبه قد يسعى لتشكيل ائتلاف إذا فشل فى تأمين الأغلبية البرلمانية وهو احتمال يخشى المستثمرون أن يؤدى إلى تأزم الوضع السياسى.

وقال أردوغان إن عدد الوزارات التى تتعامل مع الاقتصاد ستنخفض من ست وزارات إلى ثلاث فقط.

وقال "فى ظل النظام الجديد سنحد من البيروقراطية. سنتخذ القرارات بشكل أسرع وكل الخدمات ستركز على النتائج".

وأضاف أنه سيجرى تشكيل تسعة مجالس معنية بالسياسة سترفع تقاريرها للرئيس فى مجالات مثل السياسات الاجتماعية والصحية والخارجية.