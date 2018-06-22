video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 22 يونيو 2018 10:48 ص
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عالمية

الرئيس التركى: سنخفض عدد الوزارات ونسرع وتيرة عملية اتخاذ القرار

الجمعة، 22 يونيو 2018 09:47 ص
الرئيس التركى: سنخفض عدد الوزارات ونسرع وتيرة عملية اتخاذ القرار الرئيس التركى رجب طيب أردوغان
إسطنبول (رويترز)
إضافة تعليق

قال الرئيس التركى رجب طيب أردوغان إنه سيخفض بشدة عدد الوزارات إلى 16 وزارة وسيسرع وتيرة عملية اتخاذ القرار فى الحكومة المقبلة إذا فاز فى الانتخابات المقرر إجراؤها يوم الأحد والتى تؤذن بالتحول إلى نظام رئاسى تنفيذى.

ويدلى الأتراك بأصواتهم مطلع الأسبوع المقبل فى انتخابات رئاسية وبرلمانية يسعى إردوغان خلالها لتمديد حكمه المستمر منذ 15 عاما وتولى سلطات جديدة واسعة يقول إن البلاد تحتاجها للتعامل مع المخاطر الاقتصادية والأمنية.

وقال أردوغان فى مقابلة مع تلفزيون (إيه.تي.في) مساء أمس الخميس "عندما كنت رئيسا للوزراء كانت هناك 37 وزارة وخفضنا هذا العدد إلى 26 والآن سنخفضه إلى 16".

وأدلى بهذه التصريحات بعد أن وصل بطائرة إلى مطار ضخم تحت الإنشاء فى الشطر الأوروبى من مدينة إسطنبول.

وتشير استطلاعات الرأى إلى أن المنافسة فى الانتخابات قد تكون أشد مما كان متوقعا عندما دعا إردوغان لانتخابات مبكرة فى أبريل، الأمر الذى يوحى بأنه قد يضطر لخوض جولة إعادة فى السباق على الرئاسة بينما قد يخسر حزب العدالة والتنمية الحاكم الذى ينتمى له أغلبيته فى البرلمان المؤلف من 600 مقعد.

وذكر أن حزبه قد يسعى لتشكيل ائتلاف إذا فشل فى تأمين الأغلبية البرلمانية وهو احتمال يخشى المستثمرون أن يؤدى إلى تأزم الوضع السياسى.

وقال أردوغان إن عدد الوزارات التى تتعامل مع الاقتصاد ستنخفض من ست وزارات إلى ثلاث فقط.

وقال "فى ظل النظام الجديد سنحد من البيروقراطية. سنتخذ القرارات بشكل أسرع وكل الخدمات ستركز على النتائج".

وأضاف أنه سيجرى تشكيل تسعة مجالس معنية بالسياسة سترفع تقاريرها للرئيس فى مجالات مثل السياسات الاجتماعية والصحية والخارجية.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور..2.5 مليون مؤيد لمنافس أردوغان محرم إنجيه يحتشدون بمدينة أزمير التركية

2.5 مليون مؤيد لمنافس أردوغان محرم إنجيه يحتشدون بمدينة أزمير التركية

أردوغان يجرى الرحلة الأولى إلى مطار جديد فى اسطنبول

تركيا

اخبار تركيا

اخبار العالم

اخبار العالم اليوم

اردوغان




لا تفوتك
"مش بالكيماوى".. استخدام الجراحة فى علاج سرطان البروستاتا يشفى المريض تماما

"مش بالكيماوى".. استخدام الجراحة فى علاج سرطان البروستاتا يشفى المريض تماما

المرور يغلق كوبرى 15 مايو جزئيًا بسبب إصلاح فاصل معدنى لمدة 3 أيام

المرور يغلق كوبرى 15 مايو جزئيًا بسبب إصلاح فاصل معدنى لمدة 3 أيام

"فولجوجراد" تستقبل الفراعنة بالفانيليا لمحاربة البعوض

"فولجوجراد" تستقبل الفراعنة بالفانيليا لمحاربة البعوض

نعمة أمام محكمة الأسرة: "زوجى أشعل النيران فى جسدى عندما علم بحملى"

نعمة أمام محكمة الأسرة: "زوجى أشعل النيران فى جسدى عندما علم بحملى"

لا تتعجب إنها كرة القدم.. الأرجنتين تسقط بثلاثية أمام كرواتيا بدون فنانين ولا إعلاميين ولا خمسة أمواه.. الأسطورة ميسي يتوه فى الملعب بدون إصابات.. ومارادونا يبكى فى المدرجات

لا تتعجب إنها كرة القدم.. الأرجنتين تسقط بثلاثية أمام كرواتيا بدون فنانين ولا إعلاميين ولا خمسة أمواه.. الأسطورة ميسي يتوه فى الملعب بدون إصابات.. ومارادونا يبكى فى المدرجات

"بصاصين الجماعة.. فتيات مباعة".. نساء الإخوان كلمة السر فى قضايا التخابر.. ابنة سكرتير المعزول مرسى وصحفية تتورطان فى التخابر مع قطر.. وباحثة كيميائية متهمة بالتخابر مع تركيا

"بصاصين الجماعة.. فتيات مباعة".. نساء الإخوان كلمة السر فى قضايا التخابر.. ابنة سكرتير المعزول مرسى وصحفية تتورطان فى التخابر مع قطر.. وباحثة كيميائية متهمة بالتخابر مع تركيا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة