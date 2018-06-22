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الرئيس الأمريكى يستعد لزيارة ثانية لبريطانيا وسط اعتراض مجلس العموم

الجمعة، 22 يونيو 2018 04:06 م
الرئيس الأمريكى يستعد لزيارة ثانية لبريطانيا وسط اعتراض مجلس العموم الرئيس الامريكى دونالد ترامب
كتب: هانى محمد
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يستعد دونالد ترامب للقيام برحلة إلى المملكة المتحدة مباشرة بعد خروجها من الاتحاد الأوروبى، وسط اعتراض مجلس العموم البريطانى على تلك الزيارة.

وقالت صحيفة "الاندنبدنت" البريطانية، إن هناك انتقاد للترتيب لهذه الزيارة، وذلك بعد أيام فقط من إدانة ترامب فى جميع أنحاء العالم بسبب سياسته الخاصة بإبقاء الأطفال المهاجرين فى مناطق عسكرية على الحدود مع الولايات المتحدة.

وقال فينس كيبل ، زعيم الحزب الليبرالى الديمقراطى: "من السخافة أن تعمل الحكومة البريطانية بهذه الطريقة المؤذية مع رجل يريد تدمير النظام التجارى المفتوح الذى تعتمد عليه المملكة المتحدة".

وشارك مستشار الأمن القومى البريطانى ونظرائه الأمريكيين في مناقشة خطط زيارة الدولة التى سيقوم بها الرئيس الأمريكى إلى بريطانيا، ووضع الترتبيات النهائية.

قال السفير الأمريكى لدى لندن لشبكة سكاى نيوز التلفزيونية فى تصريحات سابقة، إن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب سيجتمع مع الملكة إليزابيث خلال زيارة لبريطانيا الشهر المقبل.

 


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