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الجمعة، 22 يونيو 2018 04:36 م
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الداخلية العراقية تلقى القبض على هارب متهم بقضايا إرهابية غربى بغداد

الجمعة، 22 يونيو 2018 04:30 م
الداخلية العراقية تلقى القبض على هارب متهم بقضايا إرهابية غربى بغداد قوات الشرطة العراقية
بغداد (أ ش أ)
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أعلنت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الجمعة، القبض على هارب من سجن أبو غريب غربى العاصمة بغداد.

وقال المتحدث باسم الوزارة اللواء سعد معن فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية ، إن استخبارات الشرطة الاتحادية العاملة ضمن وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية العراقية تمكنت من إلقاء القبض على هارب من سجن أبو غريب متهم بقضايا إرهابية.

وأوضح معن، أنه تم القبض على وبحوزته هوية مزورة، مبينا أن هذه العملية تأتى بعد تشكيل فريق عمل ومتابعة مستمرة وجهود ميدانية غربى بغداد.

 


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