الحكومة تناقش تعديلات رؤية مصر 2030 الأسبوع المقبل

كتب مصطفى عبد التواب

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والإصلاح الإدارى، إن الوزارة تعقد سلسلة من ورش العمل بداية من الأسبوع المقبل لمناقشة تحديثات محاور رؤية مصر 2030، مؤكدة ضرورة استمرار متابعة وتحديث الرؤية على المستوى الداخلى وبمشاركة مجتمعية.

وكان مصدر بوزارة التخطيط قد كشف عن أن لجنة تحديث استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، انتهت من المسودة الأولى لرؤية مصر 2030 بعد خضوعها للمراجعة على مدار الأشهر الماضية، مؤكدًا أن اللجنة تبادلت المسودة قبل النهائية للجان مراجعة الاستراتجية بالوزارات المختلفة خلال شهر رمضان.

وأضاف المصدر أن لجنة مراجعة الاستراتيجية سوف تتلقى آراء ومقترحات اللجان المماثلة بالوزارة المختلفة للانتهاء إلى مسودة معدلة، مشيرًا إلى أن اللجنة سوف تطلق المسودة المعدلة إلكترونيا لكل فئات المجتمع المصرى لإبداء آرائهم واقتراحاتهم عليها قبل إعداد النسخة النهائية.