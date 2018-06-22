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الحبس والغرامة عقوبة الامتناع عن تسليم الميراث للورثة الشرعيين

الجمعة، 22 يونيو 2018 01:00 ص
الحبس والغرامة عقوبة الامتناع عن تسليم الميراث للورثة الشرعيين محكمة - أرشيفية
كتب أحمد حربى
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حدد القانون رقم 77 لسنة 1943 والمعدل بشأن المواريث، عقوبة الحبس والغرامة لكل من امتنع عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعى من الميراث.

وحدد القانون عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تتجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من امتنع عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعى من الميراث، أو حجب سندًا يؤكد نصيبًا لوارث، أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أى من الورثة الشرعيين.

واعتبر القانون حال العود تكون العقوبة الحبس لا تقل مدته عن سنة، وأجاز القانون الصلح فى الجرائم المنصوص عليها فى المادة(49) فى أى حالة تكون عليها الدعوى ولو بعد صيرورة الحكم باتًا،  وأيضًا  نص القانون على أن يترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية.

 

 


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