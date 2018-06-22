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الجمعة، 22 يونيو 2018 06:36 م
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الجيش اليمنى يواصل تقدمه فى عمق محافظ البيضاء

الجمعة، 22 يونيو 2018 05:11 م
الجيش اليمنى يواصل تقدمه فى عمق محافظ البيضاء الجيش اليمنى
أ ش أ
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واصل الجيش اليمنى اليوم الجمعة تقدمه وزحفه على مواقع مليشيا الحوثى الانقلابية فى محافظة البيضاء.

وقال مصدر عسكرى يمنى - فى تصريح نقلته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) " إن قوات الجيش اليمنى تقدمت خلال الـساعات القليلة الماضية فى عمق محافظة البيضاء 30 كيلو مترا " .

وأضاف المصدر"أن معارك عنيفة تدور حاليا فى "فضحة" بمديرية الملاجم ، بإتجاه مفرق أعشار وسط تقدم للجيش وفرار للميلشيا الحوثية التى تتكبد خسائر كبيرة فى الأرواح والعتاد " .

وأكد أن الجيش يتقدم بوتيرة عالية لتحرير مديرية الملاجم بالبيضاء من عدة محاور.


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