الجيش اليمنى يواصل تقدمه فى عمق محافظ البيضاء

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واصل الجيش اليمنى اليوم الجمعة تقدمه وزحفه على مواقع مليشيا الحوثى الانقلابية فى محافظة البيضاء.

وقال مصدر عسكرى يمنى - فى تصريح نقلته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) " إن قوات الجيش اليمنى تقدمت خلال الـساعات القليلة الماضية فى عمق محافظة البيضاء 30 كيلو مترا " .

وأضاف المصدر"أن معارك عنيفة تدور حاليا فى "فضحة" بمديرية الملاجم ، بإتجاه مفرق أعشار وسط تقدم للجيش وفرار للميلشيا الحوثية التى تتكبد خسائر كبيرة فى الأرواح والعتاد " .

وأكد أن الجيش يتقدم بوتيرة عالية لتحرير مديرية الملاجم بالبيضاء من عدة محاور.