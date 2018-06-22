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الجيش اليمنى يسيطر على مواقع جديدة فى محافظة لحج

الجمعة، 22 يونيو 2018 03:30 م
الجيش اليمنى يسيطر على مواقع جديدة فى محافظة لحج الجيش اليمنى
عدن (أ ش أ)
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سيطرت قوات الجيش اليمنى اليوم الجمعة، على عدد من المواقع بمحافظة لحج، بعد معارك مع ميليشيا الحوثى الانقلابية.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" عن مصدر عسكرى قوله "إن مواجهات اندلعت فى عدد من جبهات محافظة لحج، سيطرت خلالها قوات الجيش على مناطق (دار سيفيان) و(جبل السبد) و(مدرسة خالد) و(جبل البياضى) و(وادى الهجمة) فى جبهة (طور الباحة)"، مضيفا أن المعارك فى جبهة (الشريجة) نتج عنها السيطرة على (تبة القناص) و(تبة السحى) المطلة على الخط الرابط بين الشريجة والراهدة.

وأشار المصدر إلى أن قوات الجيش استعادت السيطرة على (الجبل الأحمر) وعدد من المناطق المحيطة فى جبهة (حمالة)، بعد مواجهات عنيفة مع الحوثيين، أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات من الحوثيين وتدمير عدد من الآليات العسكرية التابعة لهم.

 


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