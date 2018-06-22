"التعليم": اجتماع مع واضعى امتحان فيزياء الثانوية غدا لدراسة نتائج المادة

كتب محمود طه حسين

قال الدكتور رضا حجازى، رئيس قطاع التعليم العام ورئيس امتحانات الثانوية العامة، إنه سوف يعقد اجتماع غدا السبت مع مدير عموم تنمية مادة الفيزياء بالوزارة والهيئة الفنية لواضعى امتحان الثانوية العامة فى المادة لدراسة كل الأمور الخاصة بالامتحان فى ضوء نتائج التقدير وآراء المقدرين والهيئة الفنية لصالح أبنائنا الطلاب.

وأضاف رئيس امتحانات الثانوية العامة الدكتور رضا حجازى أنه لن يتم الاعتداد بأى تعديل فى نموذج إجابة مادة الفيزياء إلا بعد اعتماده من رئيس الامتحان شخصيا حال وجود ما يؤدى إلى تعديل فى النموذج.

وكان أولياء أمور طلاب الثانوية العامة أكدوا حدوث تعديل فى نموذج الفيزياء (عربى).

وكانت امتحانات الثانوية العامة انطلقت 3 يونيو الجارى وتنتهى 1 يوليو القادم؛ ويؤدى قرابة 656 ألف طالبا وطالبة من مختلف المحافظات فى 1777 لجنة سير على مستوى الجمهورية، وتستمر الامتحانات لمدة 10 أيام يتخللها إجازة عيد الفطر وفروق المواد فى جدول الامتحانات وبعض الإجازات الأخرى.

ويؤدى الامتحانات فى الشعبة الأدبية 266 ألفًا و898 طالبًا وطالبة على مستوى الجمهورية، إضافة إلى 114 ألفًا و716 طالبا وطالبة فى شعبة العلمى رياضة و264697 طالبا وطالبة فى شعبة العلمى علوم، كما يوجد 58 طالبا يؤدى الامتحان داخل مستشفى 57357، و3 طلاب فى مستشفى أورام طنطا، و63 طالبا فى معهد الأورام، إضافة إلى 60 طالبا فى السجون.