البورصة: تنفيذ صفقة على أسهم "وحدة النيل للحوم" بقيمة 17 مليون جنيه

كشف تقرير البورصة المصرية، عن تنفيذ صفقة على أسهم شركة وحدة النيل للحوم لعدد 15 ألف سهم بقيمة 17 مليون جنيه خلال جلسة تداول أمس الخميس بسوق خارج المقصورة "سوق الصفقات"، كما تم تنفيذ صفقة على أسهم شركة أيكون الدولية للصناعات الدوائية ومستحضرات التجميل لعدد 490 ألف سهم بقيمة 1.2 مليون جنيه.

وتم تنفيذ صفقة على أسهم شركة الشمس للفنادق والسياحة لعدد 58 ألف سهم بقيمة 589 ألف دولار، وتنفيذ صفقة على أسهم شنيدر الكتريك مصر لعدد 1520 سهم بقيمة 316 ألف يورو.

ووفقًا للتقرير اليومى للبورصة المصرية، بلغ إجمالى قيمة التداول بسوق خارج المقصورة 19.6 مليون جنيه بكمية تداول 513 ألف ورقة مالية منفذة.