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الاتحاد الكردستانى: لا مانع لدينا لأى إجراء قانونى يخدم العملية الانتخابية

الجمعة، 22 يونيو 2018 04:43 م
الاتحاد الكردستانى: لا مانع لدينا لأى إجراء قانونى يخدم العملية الانتخابية صندوق انتخابى - أرشيفية
بغداد (أ ش أ)
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طالب الاتحاد الوطنى الكردستانى، اليوم الجمعة، مفوضية الانتخابات بأخذ الدلائل القانونية التى وجهها الحزب بشأن صناديق الاقتراع فى كركوك، مؤكدًا عدم ممانعته لأى إجراء قانونى يخدم العملية الديمقراطية.

وقال الحزب - فى بيان أوردته قناة السومرية نيوز العراقية، إنه "لا مانع لدينا لأى إجراء قانونى يخدم العملية الديمقراطية وإرادة ناخبى البلاد ومدينتنا لكن بشرط أن نكون مطمئنين بأن أصوات ناخبى الكرد لم يتم التلاعب بها".

وكانت المحكمة الاتحادية العراقية أعلنت، أمس، عن تأييدها للتعديل الثالث لقانون الانتخابات الذى صوت عليه البرلمان، مشيرة إلى أن إلغاء نتائج انتخابات الخارج والنازحين إجراء غير صحيح.

 


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